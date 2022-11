Jean-Luc Reichmann et Nagui : Deux de leurs enfants proches grâce à une belle coïncidence

Pendant longtemps, Jean-Luc Reichmann et Nagui étaient en concurrence car leurs émissions Les 12 Coups de midi et Tout le monde veut prendre sa place (que l'époux de Mélanie Page ne présente plus depuis juillet 2021) étaient diffusées à la même heure sur TF1 et France 2. Toutefois, dans la vie, les deux animateurs sont en bons termes. Et deux de leurs enfants se sont même fréquentés comme le compagnon de Nathalie Lecoultre l'avait dévoilé en 2015, à l'occasion d'une interview pour VSD.

Entre Jean-Luc Reichmann et Nagui, c'est une grande et belle histoire. Dès 1991, celui qui officie actuellement sur TF1 a collaboré avec la figure emblématique de France 2. Il était la voix off du jeu Que le meilleur gagne. "Il avait une qualité qui pour moi, est essentielle à la télévision. Il avait la radio dans ses veines, ce sens du moment, ce sens de l'intonation, de comment placer sa voix, en mettant en valeur un animateur, en étant drôle, en étant voix OFF", confiait le papa de Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008), Adrien (né en 2012) et Nina (née en 1997 de ses anciennes amours avec Marine Vignes) dans le cadre du documentaire Jean-Luc Reichmann, un destin hors du commun diffusé en juillet dernier sur la première chaîne. Il a ensuite commenté les émissions N'oubliez pas votre brosse à dents (1994-1996) avant de voler de ses propres ailes.

Si par la suite, les deux hommes ne se sont plus croisés, ils ont gardé contact notamment grâce à leurs filles. Jean-Luc Reichmann, qui est à la tête d'une famille de 6 enfants, avait en effet révélé à VSD (en 2015) : "On a eu nos deux filles qui se sont retrouvées dans le même collège et qui avaient même des cours en commun." Rien ne dit si aujourd'hui, les deux jeunes femmes se voient toujours. Ce qui est certain, c'est que leurs papas s'apprécient toujours autant. Pour preuve, le 26 août 2021, Jean-Luc Reichmann et Nagui ont pris la pose afin de célébrer leurs trente ans d'amitié. "Surprise !! Toujours un bonheur de retrouver un ami de 30 ans !", avait écrit le premier. Et le second : "30 ans ! Et oui ça fait 30 ans et on est toujours là !"