Jean-Luc Reichmann : Quel est ce lien insoupçonné qui l'unit à Lorie Pester depuis des années ?

Avis à tous les fans de Jean-Luc Reichmann : l'animateur est de retour ce jeudi 6 avril dans le rôle de Léo Matteï et ce, pour le lancement de la dixième saison de la série ! Entre nouvelles intrigues et nouvelles interactions, le casting accueille aussi la belle Lorie Pester, qui a également joué dans Demain nous appartient entre 2017 et 2019. Dans une récente interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs, le présentateur star des Douze coups de midi a expliqué avoir lui-même choisi la jolie blonde pour intégrer le casting du premier épisode. Et pour cause : ils se connaissent en réalité depuis très longtemps !

Interrogé sur son choix de partenaire, Jean-Luc Reichmann a d'abord vanté la personnalité émérite de l'ancienne chanteuse. Durant le tournage, lui et la jeune maman ont d'ailleurs été très complices. "Je l'ai choisie avant tout car c'est une belle personne qui ne s'est jamais fourvoyée. Depuis qu'elle est maman, son hypersensibilité correspondait exactement au personnage", a-t-il expliqué avec une tendresse non dissimulée. Autre avantage qui a son importance : l'animateur connaît en fait Lorie, alias Laure de son vrai prénom, depuis sa naissance ! "Pour l'anecdote, j'ai connu son papa bien avant elle, quand j'étais animateur sur RTL où il travaillait comme réalisateur", a-t-il ensuite révélé.

Un rôle sur-mesure

Pour l'instant, on ignore encore les détails précis du rôle que va camper Lorie Pester. Néanmoins, on sait qu'elle se glissera dans la peau d'une mère dont le fils vient d'être enlevé. Pour l'actrice, qui est devenue maman d'une petite Nina (née en août 2020) après des années de combat contre l'endométriose, se fondre dans le costume n'a pas été bien compliqué, d'autant plus qu'elle est très fusionnelle avec sa fille. Interrogée par Télé 7 jours, la comédienne de 40 ans est revenue sur ses ressentis. "Sincèrement, je n'aurais pas joué de la même façon si je n'avais pas été mère moi-même. Ce rôle m'a prise aux tripes : je ne le jouais pas, je le vivais ! (...) Je n'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire. Je me suis vraiment mise dans la peau de cette maman en détresse. J'avais des frissons, je pleurais...", a-t-elle témoigné.

Nul doute que ce premier épisode devrait être particulièrement poignant !