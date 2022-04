"Les dimanches soirs sont durs" : Lorie séparée de sa fille Nina, moment difficile...

En août 2020, Lorie a connu le plus grand bonheur, celui de devenir maman pour la première fois. Une grossesse vécue dans la plus grande discrétion... Après un parcours délicat pour fonder famille - elle souffre d'endométriose - la chanteuse et actrice de 39 ans a réalisé son plus grand rêve en accueillant la merveilleuse petite Nina, sa princesse éternelle. Sur un nuage depuis un an et demi, Lorie (Laure Pester de son vrai nom) doit aussi faire face à des moments déchirants. Elle a choisi d'en partager l'un d'entre eux avec sa communauté de fans, les 292 000 abonnés qui la suivent sur Instagram.

Dans sa story, la maman de Nina a partagé une courte séquence d'elle dans le train, voyage synonyme de séparation avec sa fille et son compagnon (dont elle n'a jamais dévoilé officiellement le visage). "Les dimanches soirs dans le train sont durs... Laisser ma petite famille à la maison", écrit Lorie Pester sur ces images d'elle avec un masque noir (toujours obligatoire dans les transports en commun) et avec la mine triste (voir le diaporama).

Si la comédienne vue dans Demain nous appartient (TF1) est obligée de quitter les siens, c'est parce qu'elle travaille actuellement sur un nouveau projet. Elle tourne dans la fiction Les mystères de la duchesse réalisée par Emmanuelle Dubergey pour France 3. Lorie a dévoilé plusieurs images de ce nouveau projet sur ses réseaux sociaux, un tournage qui l'a conduite du côté d'Angoulême et pour lequel elle est enceinte de plusieurs mois. De quoi lui rappeler des souvenirs !