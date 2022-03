Jean Messiha face à Marine Le Pen : Sa compagne non loin de... son ex-femme !

Jean Messiha était l'un des intervenants de l'émission de Face à Baba du 16 mars 2022 avec Marine Le Pen en invitée principale, émission politique de C8 mise en place durant la campagne présidentielle et présentée par la star de la chaîne, Cyril Hanouna. Sur les réseaux sociaux, le débat entre le porte-parole d'Eric Zemmour et Marine Le Pen a fait beaucoup de bruit, notamment en raison des liens entre les deux personnalités car celui qui a rejoint le parti Reconquête était auparavant membre du Rassemblement national. Dans le public, il y avait aussi de l'électricité entre l'actuelle compagne du politique et son ex-femme...

Si l'animation était vive devant les caméras de Face à Baba lorsque Jean Messiha (51 ans) a affronté Marine Le Pen (53 ans), en arrière-plan, la situation a également attiré l'attention. Preuve en est avec le placement de certains membres du public. On pouvait ainsi remarquer la présence de l'actuelle amoureuse du haut-fonctionnaire, Anaïs Herscovici, trésorière de l'Institut Apollon qu'il a fondé. Non loin d'elle se trouvait également Rania Elias, son ex-épouse qui est au service du mouvement de Marine Le Pen. Elle est ainsi présentée comme la collaboratrice parlementaire de Louis Aliot - ex de la leader du RN - de 2017 à 2020. Entre elles, un vigile et deux autres spectatrices, comme une frontière symbolique entre ces deux femmes qui sont, ou ont été, liées à Jean Messiha.

Devant elles s'est donc déroulé un échange vif puisque Marine Le Pen et Jean Messiha ne s'étaient pas retrouvés depuis qu'il a décidé de rallier le nouveau parti d'extrême-droite d'Eric Zemmour. "Vous vous êtes côtoyés pendant des années, tutoyez-vous" a clamé Cyril Hanouna lors de l'émission. Cependant, utiliser le tutoiement n'a pas empêché leurs propos d'être virulents, notamment sur la place de l'Islam en France. L'énarque habitué des plateaux de télévision n'a pas manqué de susciter à des réactions en lisant en arabe un passage qu'il a présenté issu du Coran pour étayer ses thèses.