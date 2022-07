Jean-Michel Blanquer avec sa femme Anna Cabana, hilare : réapparition mondaine de l'ex-ministre après la défaite

Depuis les élections législatives où il a été défait au premier tour dans la 4e circonscription du Loiret sous l'étiquette Ensemble, Jean-Michel Blanquer se fait discret. L'ancien ministre de l'Education remplacé par Pap Ndiaye dans le gouvernement Borne a failli pour être élu député dès le 12 juin mais il a trouvé réconfort auprès des siens. Notamment son épouse la journaliste Anna Cabana, avec qui il a fait une apparition remarquée le 20 juin 2022 lors de la remise du prix littéraire Evok 2022 à l'hôtel Brach à Paris.

N'étant plus ministre et ayant raté sa reconversion en député, Jean-Michel Blanquer a désormais du temps pour lire. Il va certainement s'attaquer, si ce n'est déjà fait, au livre La Fille parfaite de Nathalie Azoulai (édition P.O.L) qui a obtenu le prix Evok, groupe hôtelier engagé dans la culture. Le jury, constitué d'une quinzaine de personnalités issues du monde de la culture, du sport, de l'entreprise et des médias, était composé cette année d'Amir, Keren Ann, Tristane Banon, David Bellemere, Laurence Benaim, Emmanuelle de Boysson, Karima Charni, Boris Derichebourg, Youri Djorkaeff, Arielle Dombasle, Raphaël Enthoven, Laurence Ferrari, Liane Foly, Dorothée Gilbert, Aurélie Saada, Emmanuel Sauvage et Laura Tenoudji.

Une grande partie des jurés avait rendez-vous à l'hôtel Brach ce jour pour célébrer le roman de Nathalie Azoulai, qui suit l'amitié tumultueuse entre Rachel et Adèle. La romancière Tristane Banon était ravie de croiser la chanteuse Liane Foly, l'animatrice Karima Charni, l'auteure-compositrice Keren Ann ou encore la moitié du duo Brigitte, Aurélie Saada.

Un moment de détente et d'érudition pour Jean-Michel Blanquer qui a déposé deux recours juridique pour contester les résultats des législatives. L'un accusant son adversaire PCF/Nupes Bruno Nottin, l'autre accablant le Collectif écologiste Ibiza qui a parodié sa personne avec le "sosie" Nour Durand-Raucher qui a émergé lors du scandale de ses vacances à Ibiza avec celle qu'il a épousée en janvier dernier.