Jean-Michel Jarre : Son projet fou de concert en réalité virtuelle à Notre-Dame pour le 31

Une expérience unique. Sous le patronage de l'Unesco et à l'initiative de la ville de Paris, Jean-Michel Jarre a imaginé tout un concept. À l'heure du tout-numérique et des distanciations sociales, l'artiste culte se représentera en réalité virtuelle, à l'intérieur mais également sur la façade de Notre-Dame de Paris. Une performance rendue possible grâce à une collaboration avec le startup française spécialisée VRrOOm.

Intitulé Welcome to the other side, ce spectacle sera diffusé en live le 31 décembre 2020, à partir de 23h25 pour toute une nuit de festivités. Alors que son image sera retransmise depuis la célèbre cathédrale et que son avatar jouera à l'intérieur, Jean-Michel Jarre tournera depuis le Studio Gabriel, situé dans le 8e arrondissement de Paris.

Welcome to the other side promet une expérience unique et ouverte à tous, avec de grands décors 100% numériques. Organiser ce grand spectacle dans ce contexte difficile pour la culture, dans les murs de Notre-Dame, joyau patrimonial en pleine reconstruction. Après une année pareille, Jean-Michel Jarre souhaite offrir à tous la possibilité de faire la fête ensemble.

Ainsi, Welcome to the oder side sera disponible en immersion totale sur la plateforme VRchat, ainsi qu'en réalité virtuelle pour les spectateurs équipés de casques VR. Les plus traditionnels pourront suivre le spectacle depuis les ondes de France Inter, ou en direct à la télévision sur BFM Paris.

"La réalité virtuelle est aujourd'hui au spectacle vivant ce que le cinéma était au théâtre à ses débuts, une sorte de curiosité. Comme lui, la VR va devenir demain un mode d'expression à part entière", a confié Jean-Michel Jarre, qui jouera des morceaux réorchestrés de son dernier album, Electronica, nommé aux Grammy Awards. Loin d'être rebuté par l'avancée de la technologie, Jean-Michel Jarre plaide pour la démocratisation de la réalité virtuelle. "La technologie est neutre. Je pense pas qu'elle devrait être effrayante ou excitante. Ce qui est excitant, c'est l'inconnu", a-t-il récemment confié lors d'un entretien à Technikart.