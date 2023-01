Jean-Michel Maire en couple : sa nouvelle vie avec sa mystérieuse compagne loin de Paris, "il était temps"

A la fin du mois d'octobre 2022, le livre autobiographique de Jean-Michel Maire est sorti, intitulé Mémoires d'un looser heureux. Il s'agit d'un véritable bilan de vie pour le chroniqueur et journaliste de 61 ans qui s'y dévoile comme jamais, listant ses réussites et ses échecs. "Si je me retourne sur ces soixante dernières années, je me dis que je serais mal placé de me plaindre tant j'ai eu la chance de vivre (...) nombre d'expériences aussi enrichissantes que passionnantes", relativise-t-il en quatrième de couverture de l'ouvrage.

Jean-Michel Maire peut aussi se réjouir d'avoir eu deux beaux enfants, Romain et Mina, et d'être un homme amoureux depuis un long moment maintenant. "Nous nous sommes rencontrés au travail, il y a une dizaine d'années", confie-t-il lors d'une interview pour Public, parue ce 27 janvier. Et de continuer : "Elle bossait à CNews. Nous avons vécu une histoire en pointillé. Mais je me suis dit qu'il était temps d'essayer de construire".

Une compagne "jalouse"

Ainsi, Jean-Michel Maire a opéré un grand tournant dans sa vie pour les beaux yeux de sa chère et tendre. "Je viens de m'installer avec dans le Sud, à Sainte-Maxime. La vie est moins chère ici, ce qui est parfait pour moi qui n'ai rien de côté et passe moins dans TPMP", apprend-t-on. L'ancien reporter de guerre a donc rejoint sa chérie qui vivait déjà dans la belle région du Var, lui faisant alors le plus beau des cadeaux. Et pour cause, beaucoup de leurs discordes résultait du fait qu'ils habitaient loin l'un de l'autre. "Et il y avait également trop de jalousie à distance ! Elle prend mal mon image de séducteur. Quand je fais une déclaration à Géraldine Maillet ou à Caroline Ithurbide, pour moi, c'est de la rigolade. Mais elle a toujours eu du mal à se dire que ce n'était que de la télé !", a-t-il fait savoir.

Au début du mois de janvier dans Touche pas à mon poste, Jean-Michel Maire révélait avoir déménagé dans "la nuit du 31 décembre" : "On s'est installés, on a pris un appartement à deux. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ." En revanche, pas question pour lui de trop en dire sur son identité ni sur ce qu'elle fait dans la vie. "Elle travaille", s'était-il contenté d'expliquer.