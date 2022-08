Jean-Michel Maire : Sa conquête en commun avec un célèbre membre de TPMP, révélations !

Ce mardi 30 août, Jean-Michel Maire, de retour dans Touche pas à mon poste, en a dit un peu plus sur sa situation sentimentale. Il a révélé qu'il était "plus que jamais" célibataire. "Ça fait six mois sans rien du tout... C'est le désert de Gobi !", a-t-il révélé, provoquant ainsi la stupéfaction des autres chroniqueurs, habitués aux talents de séducteur de leur collègue. "Vous étiez en vacances cet été !", s'est alors étonné Cyril Hanouna.

"Je ne suis pas parti (..) Je ne suis pas en dépression mais je suis resté sur un chagrin d'amour et du coup j'ai du mal à m'en remettre", a répondu Jean-Michel Maire. La jeune femme en question a rapidement été identifiée par l'ensemble du plateau. "C'est la même que la vôtre", a lâché soudainement Kelly Vedovelli en appuyant son regard sur Baba, qui n'y a pas de suite prêté attention. "Y'avait des rapprochements, on s'est quittés, et puis on s'appelait elle revenait et on se voyait...", a poursuivi Jean-Michel Maire, toujours très concentré sur son histoire. "La même que la vôtre", a insisté une nouvelle fois Kelly Vedovelli, obtenant cette fois-ci l'attention des principaux intéressés.

On s'est embrassés rapidement

"Celle que vous connaissez, il y a trois ans !", s'est rappelé Jean-Michel Maire, qui vient de marier son fils. "Ah vous avez repris avec elle ?", s'est étonné Cyril Hanouna. "Pas vous apparemment", s'est amusé Gilles Verdez provoquant ainsi des rires sur le plateau et la gêne de Baba. "Je vais crever l'abcès. Vous étiez très amoureux (en parlant de Jean-Michel Maire ndlr) et vous êtes persuadés qu'il s'est passé quelque chose entre moi et cette fille...", a clarifié Hanouna. "Elle me l'a dit, elle me l'a avoué", a rétorqué son acolyte.

"On a rien fait, je vous le dis", a insisté Cyril Hanouna, rajoutant que c'est "une légende". "C'est une menteuse alors", ont répondu ses chroniqueurs en précisant qu'elle a "donné des détails", notamment "le lieu et la position" d'après Kelly Vedovelli. Face à l'insistance du plateau et l'embarras de cette situation, Cyril Hanouna a révélé ceci : "On s'est embrassés rapidement... Je ne savais pas que c'était l'ex de Jean-Mi", précisant qu'il n'est pas allé plus loin avec elle, ce que n'a pas contesté ses collègues.