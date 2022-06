Jean-Michel Tinivelli révèle avoir été marié, une union express !

On l'a récemment vu dans un costume de marié, sur TF1, dans la série Alice Never. C'est à son bras, en belle robe blanche, que Marine Delterme a clôturé l'aventure lors de l'épisode final du show, en regardant la caméra droit dans les yeux et en remerciant les téléspectateurs pour leur fidélité. Incroyable mais vrai : Jean-Michel Tinivelli avait déjà revêtu une telle tenue... mais pas pour les biens d'un tournage !

Une fois en couple, après, il faut s'entendre, ne pas vouloir changer l'autre... Pas évident !

A l'affiche du téléfilm Simon Coleman, de Nicolas Copin, Jean-Michel Tinivelli incarne un policier célibataire qui doit prendre soin des trois enfants de sa soeur décédée. Ce qui lui fait quelques points communs avec son personnage : le comédien n'est jamais devenu père... mais il est bien un coeur à prendre. "Apparemment je ne suis pas le seul, il paraît qu'on est 18 millions, rappelle-t-il dans les colonnes du magazine Voici. Je me demande comment c'est possible alors qu'il n'y a a jamais eu autant de moyens de se rencontrer. Si Freud revenait, je crois qu'il ne comprendrait plus rien aux rapports humains... Peut-être qu'on ne prend plus le temps, qu'on se replie trop sur nous-mêmes. Et puis une fois en couple, après, il faut s'entendre, ne pas vouloir changer l'autre... Pas évident !"

J'ai été marié quand j'avais 25 ans

Jean-Michel Tinivelli a toujours été extrêmement discret à propos de sa vie privée. On sait qu'il a été, par exemple, en couple avec Ingrid Chauvin pendant près de 2 ans, de 2004 à 2006, sans jamais s'afficher auprès d'elle. Bien avant de rencontrer l'héroïne de la série Demain nous appartient, l'acteur de 55 ans avait même été marié. "Je ne suis pas un Don Juan, assure-t-il. Peu de gens le savent, mais j'ai été marié quand j'avais 25 ans. On s'est dit oui en sachant très bien qu'on faisait une erreur. Bref, ça n'a pas duré... J'ai été le premier marié de mes amis, je suis le dernier célibataire !" Pour l'instant, Jean-Michel. Pour l'instant...

