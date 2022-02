Marine Delterme, une petite phrase coupée au montage du final d'Alice Nevers : "J'y tenais !" (EXCLU)

Elle incarnait la main ferme de la justice depuis 2002 dans la série Alice Nevers. Malheureusement, les téléspectateurs vont devoir s'y faire. Le 10 février 2022, TF1 diffuse le double épisode qui clôture la 18e saison du programme... et qui offre un point final aux aventures de Marine Delterme. De nombreuses surprises attendent le public, qui va assister à cette intrigue basée dans le milieu des jockeys et des courses hippiques, tournée à Granville, Deauville et au Mont Saint-Michel. Rendez-vous, donc, sur la première chaîne !

Satisfaite de cette fin heureuse, Marine Delterme a pu visionner en avant-première le fruit de son travail. Il y a juste une petite chose qui manque : une réplique qu'elle trouvait particulièrement importante. "Il y a une phrase que je disais à l'héroïne, qui maltraite ses jockeys, explique l'actrice à Purepeople. A un moment elle m'explique qu'elle a vécu ça elle aussi, comme une excuse. Et il y a une phrase à laquelle je tenais qui n'a pas été gardée. Je disais : 'Mais les temps changent, profitez-en. Soyez plus douce et plus humaine et vous verrez ça fait beaucoup de bien'. Parce que c'est ça qu'il se passe en ce moment. Au travail, sur les tournages... on prend en compte le bien-être de gens, on parle de harcèlement. Cette phrase n'est pas restée, j'y tenais, mais tout le reste est là !"

J'aurais eu envie d'arrêter

Marine Delterme a grandi, évolué devant les caméras. De juge elle est devenue procureure adjointe, dans la série Alice Nevers, mais la comédienne a également visité d'autres horizons - on l'a notamment vue, récemment, dans la série Manipulations. C'est donc une tristesse autant qu'un soulagement de dire adieu à ce rôle qu'elle aimait tant dans de si jolies conditions. "J'aurais eu envie d'arrêter, évidemment, poursuit-elle. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de traiter, plein de sujets dont j'ai envie de parler. Je trouve qu'en ce moment avec tout ce qu'il se passe, c'est incroyablement excitant de raconter des destins de femmes. Il y a un tel changement sociétal par rapport aux statuts des femmes, mais aussi par rapport aux enfants. En télé on a la chance d'être aux premières loges. On a un mode de production extrêmement rapide qui fait qu'on peut tout de suite coller à l'actualité. Être là à ce moment-là pour une actrice c'est une grande chance..."

