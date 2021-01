Jean-Pascal Lacoste : La Star Academy a "foutu en l'air" son père, mort peu après...

Drogue, alcool et excès en tout genre. Participer à une émission de télé-réalité laisse des traces. Triste exemple, Loana, star de Loft Story en 2001, a mal vécu sa notoriété soudaine et a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. La même année, Jean-Pascal Lacoste participait à la Star Academy. Pas de tentative de suicide de son côté, mais plutôt un passage télévisé très remarqué qui a "foutu en l'air" son père, décédé en 2005 d'un AVC (accident vasculaire cérébral). Pour Non Stop People, l'interprète de L'Agitateur raconte.

"Quand on perd un père, c'est toujours trop tôt. C'était un mec fantastique, souffle-t-il. Il m'a énormément guidé dès la sortie de la Star Academy." Il faut dire que cette expérience, Jean-Pascal Lacoste ne l'a pas vécue seul. De retour à la réalité après le jeu, celui qui officie désormais comme chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) a pu compter sur le soutien de ses proches, notamment de ses parents qui ont été eux aussi impactés par le télé-crochet.

"Je pense que la Star Academy, c'est aussi ce qui l'a foutu un peu en l'air parce que pour des parents, c'est très dur à vivre. Ça a été très dur pour eux. Je voyais souvent ma mère pleurer parce qu'on a les gens qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Donc ils vont voir mes parents en disant : 'Oui ton fils, ceci, cela'. C'est très dur pour des parents, se souvient l'amoureux de Delphine Tellier, la soeur de Sylvie Tellier. Mon père, il est un peu comme moi : 'Je n'en ai rien à foutre de ce que vous pensez'. Mais au fond de lui, ça a été dur. Et quand tout s'est mis en place, il est parti en étant serein on va dire."

En novembre 2018, Jean-Pascal Lacoste avait déjà évoqué la disparition de son père dans Perdus au milieu de nulle part, émission d'Issa Doumbia sur W9. Il avait confié "accepter les choses", malgré le départ précoce de son cher père. "52 ans, c'est tôt, regrettait-t-il. C'est moyen de relativiser quelque chose qui est difficile à gérer."

Aujourd'hui, Jean-Pascal se concentre sur le positif : son mariage à venir avec sa belle Delphine et ses enfants Kylie (12 ans) et Maverick (8 ans), tous les deux nés de ses amours passés avec l'Américaine Jennifer.