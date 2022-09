Jean-Paul Belmondo : L'un de ses petits-enfants va sortir son premier album

Proche de lui, Annabelle Belmondo le met à l'honneur dans sa vie professionnelle. Si elle a épousé une carrière de mannequin, elle envisage également un parcours d'actrice qu'elle a évoqué dans les colonnes du magazine Point de vue. Toutefois, la jeune femme de 34 ans ne compte pas s'arrêter là. En plus de ses casquettes de mannequin et de comédienne, la belle brune brille dans un autre domaine, celui de la musique : "Je suis en train d'écrire et d'enregistrer mon premier album, il sortira début 2023 !", affirme-t-elle. Une jeune femme inarrêtable qui ferait la fierté de son grand-père.

Victor a lui aussi un avenir prometteur dans le domaine artistique. À 28 ans, le fils de Luana et Paul Belmondo a déjà le pied bien à l'étrier en ce qui concerne la comédie. Ses débuts remontent à 2015 dans La vie très privée de Monsieur Sim de Michel Leclerc. Liza Azuelos et Fabien Onteniente ont également fait appel à lui pour les films Mon bébé et All inclusive.

En 2019, Josée Dayan le faisait jouer dans un épisode de Capitaine Marleau avant qu'il ne tourne avec Christophe Barratier dans Envole-moi au côté de Gérard Lanvin et Albatros de Xavier Beauvois. Il est également attendu prochainement dans Notre-Dame, la part du feu, mini-série sur l'incendie dramatique qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019. Un parcours qu'on lui souhaite n'être qu'un début.