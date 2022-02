Jean-Paul Rouve lance un défi inattendu à Laurent Delahousse en plein direct, le journaliste "troublé"

Le réalisateur François Desagnat a fait le pari d'adapter au cinéma Zaï Zaï Zaï Zaï, la BD de Fabcaro qui rencontre un beau succès depuis plusieurs années. Le film est attendu le 23 février dans les salles obscures avec au casting les comédiens Julie Depardieu, Ramzy Bedia, Julie Gayet, Yolande Moreau mais surtout Jean-Paul Rouve dans le rôle principal. Pour défendre la comédie, ce dernier était l'invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche sur France 2 ce 20 février.

Jean-Paul Rouve a notamment profité de son passage pour parler de l'absurdité des chaînes d'info en continu, lesquelles finissent selon lui par rendre "hystériques". "On bouffe de la chaîne d'info, une actualité chasse l'autre. C'est aussi ça qu'on retrouve dans ce film", a souligné l'acteur de 55 ans. Et pour lui de faire une proposition surprenante au présentateur : "Il faut faire très attention. Le silence, c'est très important. Vous voulez qu'on essaye ? On essaye ?"

Pris au dépourvu, Laurent Delahousse a rappelé le contexte dans lequel lui et Jean-Paul Rouve se trouvaient. "Le silence sur un plateau de télévision, en ce moment à 20h avec les gens qui nous regardent ? Vous allez peut-être apprécier, moi je vais avoir de grands moments de solitude...", a-t-il répliqué quelque peu gêné. Face à l'insistance de l'inoubliable Jeff Tuche, il a finalement accepté le défi, mais pendant "10-15 secondes" seulement. Ainsi, pendant ce court laps de temps, les deux hommes sont restés totalement muets, se lançant parfois quelques regards, jusqu'à ce que Laurent Delahousse ne mette fin à cette parenthèse. "On a juste fait 15 secondes", a-t-il fait savoir. "C'est pas mal, non ? Vous avez remarqué, quand on reparle, la voix est plus douce", s'est de son côté réjouit Jean-Paul Rouve.

Laurent Delahousse a toutefois avoué avoir eu du mal à rester concentré lors de ces secondes de silence, la faute au chien de l'acteur, GTro. "J'ai vu un chien passer sur le plateau je crois, c'est ça qui m'a un peu troublé. C'était un peu troublant", a reconnu le journaliste.