Jean-Paul Rouve taquin : il se moque de Patrick Bruel en vidéos !

Sacré Jean-Paul Rouve ! Le comédien, connu pour son rôle de Jeff Tuche dans la saga familiale Les Tuches, dont le prochain opus sortira le 8 décembre prochain, était l'invité de C à Vous, mardi 22 juin. Face à Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe, l'artiste est revenu sur ses vidéos parodiant Patrick Bruel !

"Etait-ce votre jumeau, Jean-Paul qui s'est moqué toute l'année de Patrick Bruel qui, de son salon a fait des lives pendant le confinement, a été présent, offrant même du muguet à ses followers ?", demande la présentatrice de l'émission, devant un Jean-Paul Rouve hilare. "Cette scène-là vous a tellement inspirée que vous l'avez jouée à l'infini !", ajoute-t-elle. En effet, le comédien a repris les codes de la vidéo postée par son ami Patrick Bruel, pour la parodier ! Armé d'un râteau, de feuilles mortes ou encore d'une banane, Jean-Paul Rouve a bien fait rire ses fans et Anne-Elisabeth Lemoine.

Ses vidéos parodiques séduisent

Sur de la bossa nova ou Au bal masqué de La Compagnie créole, l'acteur apparaît face caméra et tend ce qui lui passe par la main, en cadeau à ses fans ! "Je l'avais eu Patrick et j'étais allé chez lui pour faire une vidéo tous les deux, mais on ne l'a pas postée sur les réseaux sociaux", indique le comédien de 54 ans.

"C'est dommage", lui répond l'animatrice, apparemment fan de ses petites pastilles cocasses. "Oui, on va le refaire pour s'amuser !", assure le réalisateur du long-métrage Les Souvenirs, qui explique que l'interprète de Casser la Voix n'a pas pris la mouche !

"C'était hilarant ! L'un de mes moments préférés de cette période toute bizarre. Ces entrées de champs, avec ou sans muguet : c'était irrésistible, il le sait !", a conclut la présentatrice, qui a passé de bons moments devant les vidéos du chanteur. A noter que lesdites vidéos sont désormais introuvables sur les comptes Instagram des deux célébrités !