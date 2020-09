Jean-Pierre Pernaut de mauvais poil et déprimé : rumeurs sur les coulisses du JT

Mardi 15 septembre, Jean-Pierre Pernaut a fait une annonce-choc : il a décidé de quitter la présentation du JT de 13h de TF1 après avoir passé trente-trois ans à sa tête. Une déclaration faite quelques heures seulement après qu'elle a été communiquée à ses équipes. À présent, Le Parisien fait de nouvelles révélations concernant ce départ.

Alors que tout le monde se demande qui remplacera JPP après son départ – celui-ci devrait avoir lieu avant Noël –, l'heure est aux premières rumeurs. Comme le révèlent nos confrères, un proche de la star du JT a fait savoir que le mari de Nathalie Marquay avait changé dernièrement. "Jean-Pierre avait une humeur en dents de scie depuis quelques mois : il était très motivé certains jours et, à d'autres moments, il en avait marre. Depuis sa rentrée, il est revenu de mauvais poil, déprimé. Selon ses équipes, il est à prendre avec des pincettes. Cet été, Jean-Pierre a vu que les audiences de Jacques Legros étaient très bonnes : peut-être a-t-il réalisé qu'il n'était pas irremplaçable", a déclaré la source. Des propos à prendre avec prudence. En effet, les audiences de Jacques Legros, qui a notamment remplacé Jean-Pierre Pernaut pendant le confinement puisqu'il était une personne à risque, ont été très bonnes. Mais le remplaçant ne peut pour sa part pas se vanter d'avoir été élu personnalité télé préférée des Français (sondage TV Magazine) il y a quelques semaines !

Dans une vidéo postée sur Twitter ce matin, Jean-Pierre Pernaut a de son côté évoqué sa volonté de changer de rythme. Il a aussi précisé qu'il ne prenait pas sa retraite et qu'il aurait encore des rendez-vous avec les téléspectateurs et une nouvelle émission sur LCI.

Qu'importe les bruits de couloir sur les humeurs de JPP, ce que l'on retiendra surtout, c'est le bonheur de sa femme Nathalie Marquay, enchantée que son homme délaisse le JT. "Il va enfin pouvoir lâcher et être en famille aussi, même s'il ne quitte pas ce métier et qu'il reste dans le groupe TF1. Je suis très contente" (...) C'est important qu'il lève le pied. Il a réfléchi. On a bien réfléchi tous les deux ensemble. Il faut qu'on profite encore", a-t-elle déclaré sur CNews.