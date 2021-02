Jean-Pierre Pernaut : Quatre redoublements, trois échecs au bac, il raconte son parcours compliqué

Jean-Pierre Pernaut a peut-être laissé sa place à Marie-Sophie Lacarrau au Journal de 13h de TF1 mais il n'a pas pris sa retraite. En plus d'animer sa nouvelle émission hebdomadaire sur LCI Jean-Pierre et vous, le papa de quatre enfants a entrepris de faire le bilan de sa longue carrière à travers un livre intitulé 33 ans avec vous (Éditions Michel Lafon). L'ouvrage est attendu en librairie le 11 février 2021. Des souvenirs, des anecdotes, des parenthèses heureuses et des épisodes plus désagréables... Le mari de Nathalie Marquay partage tout avec son public. Même ce qui concerne son parcours pas franchement glorieux à l'école.

Et pour cause, Jean-Pierre Pernaut s'intéressait davantage à sa carrière de sportif, lui qui a été champion de France de hockey sur gazon avec l'Amiens Sporting Club. On l'imagine alors bien avec ses cheveux longs et bouclés et avec sa carrure musclée faire des "rencontres parmi les non moins jolies hockeyeuses étrangères", comme il le rapporte dans ses pages. Sa rencontre avec l'école a été bien différente puisqu'il a connu "de nombreux redoublements" et a "échoué à trois reprises au bac", souligne Télé 2 semaines. "J'ai cumulé deux sixièmes, deux secondes et trois terminales", ont relevé nos confrères. Et pour lui de s'expliquer : "J'avais d'autres passions. Il m'arrivait de sécher les cours pour m'entraîner au hockey ou aller au cinéma. Je m'intéressais davantage à la vraie vie. Mais, à l'époque, la moitié des gens n'avait pas le bac, et cela n'empêchait pas de devenir journaliste". En effet, Jean-Pierre Pernaut "réussit quand même à intégrer l'École supérieur de journalisme de Lille, alors accessible aux non-bacheliers...". La suite on l'a connaît. À 25 ans il devient le présentateur du JT de 23h de TF1 et une dizaine d'années plus tard, il décroche sa place au JT de 13h qu'il ne quittera que le 18 décembre 2020.

Le Parisien a également partagé quelques extraits de 33 ans avec vous à travers lesquels Jean-Pierre Pernaut semble régler ses comptes. D'abord avec la presse people qu'il qualifie de "marée d'ordures" après avoir été l'objet d'une soixantaine de couvertures de magazines supposant que sa relation avec Nathalie Marquay était finie dans les années 2000. Jean-Pierre Pernaut explique aussi avoir "toujours détesté" Les Guignols de Canal+, une émission "à l'humour malsain" selon lui, et revient sur ses débuts compliqués sur la Une, où il a souvent été critiqué.

33 Ans avec vous de Jean-Pierre Pernaut, à paraître le 11 février dans les librairies