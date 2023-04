Jean-Pierre Pernaut, son divorce avec Dominique : son discret fils Olivier évoque la distance engendrée par leur séparation

Lorsqu'il s'est éteint le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut a laissé derrière lui une femme et quatre enfants : Julia (née en 1978), Olivier (né en 1981), Lou (née en 2002) et Tom (né en 2003). Les deux premiers sont issus d'un premier mariage avec Dominique Bonnet, tandis que les deux derniers sont le fruit de son amour avec l'ex Miss France Nathalie Marquay. Malgré la distance, tout ce petit monde s'entend à merveille ! Dans un entretien accordé à Gala et paru ce jeudi 6 avril 2023, Olivier a fait quelques confidences sur sa relation avec son défunt père...

Jean-Pierre Pernaut a toujours été très fusionnel avec ses enfants et cette affirmation est valable pour les quatre. Avec son fils Olivier, il partageait la passion des voitures et des courses automobiles. Ensemble, ils ont d'ailleurs participé à beaucoup d'entre elles. "On a fait équipe pendant dix ans et c'était formidable !", se souvient Olivier. Pourtant, lorsque ses parents divorcent alors qu'il est en classe de 3ème, le jeune homme voit son père s'éloigner. Avec sa mère et sa soeur, ils quittent la maison familiale de Rueil-Malmaison et retournent à Amiens. "Papa est resté à Paris...", déplore-t-il avant d'assurer ne pas avoir perdu le lien paternel pour autant : "On avait une maison de campagne où il venait souvent le week-end. Et je faisais plein de choses avec lui : du jardinage, des virées au magasin de bricolage, l'apprentissage de la conduite sur les petits chemins alentour avec la Mini de ma grand-mère. Je l'ai d'ailleurs gardée pour former un jour mes propres enfants."

Des liens très forts

Aujourd'hui, Olivier fait le lien entre tous les Pernaut. Sa soeur Julia est beaucoup plus introvertie que lui et ne souhaite pas se mettre en lumière, alors le pilote de 41 ans fait office de "passerelle" comme nos confrères se plaisent à le dire. "Pendant mes études et jusqu'à la naissance de mon fils, je suis revenu vivre chez mon père. A Louveciennes, il y avait une petite maison au fond du jardin qu'il nous avait laissée, à ma femme et moi. Lou et Tom étaient petits, on se voyait souvent, ça a créé des liens très forts", révèle-t-il. Pour le jeune Tom, qui est aussi pilote automobile, Olivier est d'ailleurs comme un modèle. Nul doute que Jean-Pierre Pernaut doit être très fier de ses enfants de là où il est !