Jeff Goldblum (Jurassic World 3) : En couple avec une jeune femme de 30 ans de moins que lui !

Chasseur de dinosaures, bourreaux des coeurs, Jeff Goldblum a le monde à ses pieds. Actuellement à l'affiche du troisième volet de la saga Jurassic World, intitulée Le Monde d'après, avec Chris Pratt, Laura Dern et Sam Neill, le comédien a un sacré tableau de chasse, côté paléontologie comme côté coeur. Mais celle avec qui il chante et danse la vie depuis plusieurs années, c'est Emilie Livingston. Âgée de 39 ans - il en a 69 -, la belle Canadienne, ex-gymnaste, a accepté sa demande en mariage en juillet 2014 puis s'est avancée jusqu'à l'autel, dans sa belle robe blanche, au mois de novembre de cette même année.

Je n'avais jamais sérieusement considéré avoir un enfant jusqu'à ce que je rencontre Emilie

Mariés depuis bientôt huit ans - les noces de coquelicots arrivent à grands pas ! -, les tourtereaux ont eux deux enfants ensemble : deux petits garçons de 6 et 5 ans, qui sentent bons les courants aquatiques, puisqu'ils ont été baptisés Charlie Ocean et River Joe. "Je n'avais jamais sérieusement considéré avoir un enfant jusqu'à ce que je rencontre Emilie, expliquait l'acteur américain, qui est devenu papa pour la première fois à 62 ans. C'est différent maintenant. J'étais heureux de l'épouser, d'essayer de faire un bébé." Challenge relevé, haut la main, à deux reprises.

C'est sans Emilie Livingston que Jeff Goldlum a assisté à l'avant-première de Jurassic World : Le Monde d'après organisée le 6 juin 2022 à Los Angeles, en Californie. La jeune maman était, en revanche, à son bras, pour assister à la projection de The Northman, de Robert Eggers, quelques semaines auparavant. Avant de faire sa vie avec Emilie Livingston, Jeff Goldblum a entretenu de nombreuses relations avec des célébrités. Il a été marié à l'incroyable Geena Davis de 1987 à 1990, a été en couple avec Laura Dern, sa consoeur de la saga jurassique qui incarne Ellie Sattler, de 1993 à 1997 et aurait compté fleurette, entre autres, avec Kristin Davis - Sex and the city -, Tania Raymonde, Catherine Wreford, Imogen Heap ou encore Lydia Hearst-Shaw.