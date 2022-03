Jenifer : Cette envie de grossesse surprenante... qu'elle n'avait pas le droit de manger !

Rares sont les confidences de Jenifer sur sa vie personnelle. Le temps d'un entretien sur le thème de la beauté et du bien-être accordé au magazine Magic Maman, la chanteuse et comédienne a tout de même accepté d'en dire plus sur ses mésaventures capillaires, mais aussi sur sa vie de famille avec ses trois garçons. L'occasion pour elle d'évoquer sa troisième grossesse, vécue entre 2020 et 2021.

En mai 2021, Jenifer a en effet donné naissance à son troisième enfant, un petit garçon dont le prénom reste un mystère. Un heureux événement qu'elle partage avec Ambroise Fieschi, son compagnon depuis 6 ans et son mari depuis l'été 2019. L'ancienne coach de The Voice a également deux autres garçons : Aaron (18 ans, né de sa relation avec le musicien Maxim Nucci) et Joseph (7 ans, qu'elle partage avec l'acteur Thierry Neuvic).

A la question de savoir si elle a eu des envies de grossesse particulières, la star se souvient avoir eu "très envie de manger des oursins". Sauf qu'il vaut mieux éviter lorsque l'on est enceinte ! "Je n'aime pas les oursins... je les adore ! Mais ceux de Corse, attention", a-t-elle ajouté avec humour. Plutôt du genre à se faire plaisir à table, sans culpabiliser, Jenifer ne s'est que peu souciée de ses kilos post-grossesse. "J'étais tellement focus sur mes enfants que c'est venu bien plus tard. Je me disais "j'ai eu pas mal de chance jusqu'à présent, donc on verra". Je n'ai pas de balance, c'est ce qui me permet de me sentir bien, avec des kilos en plus ou en moins, ajoute-t-elle. Je n'avais pas pris beaucoup de kilos enceinte, donc peut-être que ça a joué."

Prônant une alimentation gourmande, mais équilibrée, l'interprète de 39 ans fait en sorte d'éviter toute frustration. "Je veux me sentir bien, il est important de ne pas se sentir bridé de quelconque manière à cause de son alimentation. Je ne suis pas pour le diktat de la maigreur, je suis une bonne vivante, une épicurienne." Une vie de plaisir, mais saine, qu'elle tente de transmettre à ses trois enfants. En revanche, s'il y a bien une chose qu'on ne trouve pas dans la cuisine de Jenifer, c'est...