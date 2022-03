Jenifer divine en sequins, Chimène Badi en cuir... Les stars mobilisées en masse pour le Sidaction 2022

Un concert sur le thème des chansons de la diva québécoise Céline Dion, qui servira, de plus, à récolter des fonds pour la recherche contre le Sida ? Cela ne se refuse pas ! Ce samedi, France 2 propose l'émission Les stars chantent pour le Sidaction - 40 ans de chansons de Céline Dion, un concert enregistré il y a une dizaine de jours au Palais des Sports à Paris.

Toute la soirée, des stars de toutes générations vont se relayer sur scène pour chanter leurs meilleurs tubes. Michèle Torr, idole des années 60 et 70, a pu côtoyer la jeune Valentina, 13 ans, gagnante de l'Eurovision junior et membre des Kids United Nouvelle génération. La petite fille, vêtue d'une longue robe bleue, était d'ailleurs très élégante.

Mais comme souvent, celle qui décroche la palme du look, c'est sans hésiter Jenifer ! La chanteuse de 39 ans, vêtue d'un t-shirt noir et d'un pantalon brillant et coloré était absolument pétillante sur scène, totalement remise de sa contamination au Covid-19 il y a peu. Shy'm, quant à elle, a choisi un tailleur pantalon vert mettant parfaitement sa silhouette en valeur.

Autres chanteuses en vogue en ce moment, Imany, Kimberose et Mentissa se sont croisées sur la scène du Palais des Sports, toutes ravies de pouvoir interpréter des titres de Céline Dion. Et comment passer une soirée dédiée à la chanteuse québécoise sans penser à Victoria Sio ? Encore peu connue, celle qui a commencé sa carrière dans le Roi Soleil a interprété tous les titres du film Aline, collant parfaitement à la voix de la star planétaire.

Sandrine Alexi, Chimène Badi, ou encore Joyce Jonathan ont également fait le déplacement, tout comme Anne Sila et Bilal Hassani, totalement fan de la veuve de René Angélil. Enfin, on retrouvera sur scène Anggun ou encore les soeurs Julie et Camille Berthollet, violonistes aguerries, qui avaient notamment sorti un album de reprises de génériques télé.

Une soirée qui devait être présentée par Vincent Niclo et Line Renaud, visage du Sidaction depuis près de 30 ans. Cependant, la grande amie de Brigitte Macron a dû annuler sa participation, touchée par une contamination au Covid-19 à 93 ans. Heureusement, rien de grave, puisqu'elle est aujourd'hui totalement remise, mais de quoi la freiner quelques jours dans son engagement.

Comme une soirée Sidaction sans elle ne serait pas la même, elle sera plusieurs fois en visio avec les présentateurs, Vincent Niclo et Jean-Paul Gaultier, qui a repris le rôle au pied levé.

Pour donner au Sidaction, cela se passe en ligne ou par téléphone en envoyant DON par SMS au 92110 ou en appelant le 110.