Jenifer en manque d'affection et de reconnaissance ? "J'attends énormément d'amour !"

J'attends l'amour, Notre idylle, Tourner ma page... globalement, la discographie de Jenifer est consacrée aux élans du coeur et de l'âme ! Pour son plus grand plaisir, la chanteuse de 40 ans vient de recevoir un joli égard de la part du public puisqu'elle a reçu le Purecharts Award de la chanson francophone de l'année pour son titre Sauve qui aime. L'artiste va, également, bientôt se frotter aux belles ondes de son public puisqu'elle démarre sa nouvelle tournée, qui accompagne son dernier album N°9, dès le 3 mars prochain.

Après avoir reçu cette jolie récompense, Jenifer a accepté de répondre aux questions de Purecharts, notamment pour expliquer à quel point elle était touchée d'avoir été choisie par les Français. "On est toujours content quand on le reçoit ! Je suis toujours reconnaissante de recevoir un prix, assure-t-elle. Je le prends comme un témoignage : 'Oui on est toujours là, on t'aime !'. J'en ai besoin ! Clairement, j'ai un appel à être aimée. Si je suis chanteuse, je pense que ce n'est pas un hasard... Je suis pleine d'amour, j'en donne énormément, mais j'en attends énormément en retour. Donc c'est un coup de booster d'amour, c'est le truc qui va me pimenter un peu ma carrière."

Je commence aussi vraiment à flipper ma race

L'amour, Jenifer n'en manque pas tant que ça au quotidien puisqu'elle est en couple, et heureuse de l'être, depuis 2016 avec le restaurateur et entrepreneur corse Ambroise Fieschi. Ils se sont mariés en août 2019 et ont même accueilli un petit garçon, Juvanni, le 8 mai 2021. C'est un troisième fils, donc, pour l'artiste qui avait eu Aaron en 2003 avec Maxim Nucci puis Joseph en 2014 avec Thierry Neuvic. Mais puisque la chanteuse a un grand besoin d'amour, autant s'assurer qu'elle soit comblée en la retrouvant sur scène, un peu partout en France, lors de sa tournée, le N°9 Tour ! "Je suis hyper excitée, explique-t-elle. Ça arrive à grands pas, c'est dans moins d'un mois donc je commence aussi vraiment à flipper ma race."