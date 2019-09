Jenifer et M. Pokora réunis aux Jardins du Faubourg, Benjamin Castaldi in love

Derrière la façade du 9 rue d'Aguesseau discrètement blottie entre le palais de l'Élysée, l'église de la Madeleine et les boutiques de luxe de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, une cour intérieure verdoyante à la tranquillité habituellement imperturbable bruissait lundi 9 septembre 2019 de l'ambiance des grands soirs : quelques mois après son ouverture dans le 8e arrondissement de Paris, l'hôtel Les Jardins du Faubourg célébrait son inauguration. Et quand un cinq étoiles fait sa première rentrée, un casting de stars se fait un devoir de l'accompagner...

Alors qu'il vit aux États-Unis et s'y prépare à accueillir son premier enfant – un garçon – avec sa compagne Christina Milian, M. Pokora a ainsi profité de sa présence en France, dans le cadre des préparatifs de sa tournée baptisée Pyramide Tour (à partir du 5 octobre), pour participer à l'événement et féliciter Olivier Rouleau pour la réalisation de ce nouvel établissement du groupe Rouleau Guichard dont la direction générale a été confiée à Jennifer Boccara. Matt a pu y retrouver avec un plaisir non feint sa consoeur Jenifer, au côté de laquelle il siégeait en 2016 dans le jury de The Voice Kids et avec qui il a à plusieurs reprises partagé la scène lors des concerts annuels des Enfoirés.

Jenifer, quant à elle, a croisé aux Jardins du Faubourg un autre visage bien connu : Nikos Aliagas, qui prenait part le même soir à la grande conférence de rentrée du groupe TF1, avait en effet trouvé le temps de venir y passer un bon moment en compagnie de son collègue Christophe Beaugrand – ce qui semble en dire long sur les attraits de cette nouvelle adresse parisienne confidentielle, dont la décoration porte la marque d'Arnaud Behzadi. Des attraits qui ont de toute évidence produit leur effet sur Benjamin Castaldi et son épouse Aurore Aleman, lesquels, sous le charme, ont gratifié les photographes d'un baiser passionné.

Chef de file notoire de la bistronomie, le chef Bruno Doucet, qui a pris les commandes de La Régalade du Faubourg, le restaurant de l'hôtel, veillait à ce que les invités ne manquent d'aucun délice cependant que le cinéaste Samuel Benchetrit et le chanteur et auteur Raphaël profitaient de la compagnie l'un de l'autre, au cours de cette soirée marquée par la présence suave de la chanteuse Melody Gardot. Les acteurs Pascal Elbé et Ary Abittan, ainsi que leurs jeunes collègues Jérémie Laheurte, Anthony Bajon et Djanis Bouzyani, dirigés par Hafsia Herzi dans Tu mérites un amour, mais aussi le rappeur Kalash, le créateur Jean-Claude Jitrois et le journaliste télé Ronald Guintrange se mêlaient à la joyeuse assemblée réunie sous les guirlandes lumineuses disposées dans la cour.

Certains reviendront peut-être, quand l'effervescence sera retombée, pour profiter du spa de plus de 400 m² et sa magnifique piscine, avec sa carte de soins signée Olivier Lecoq, ou du bar The Confidentiel et de sa carte de cocktails. Pour se mettre dans l'ambiance, rendez-vous sur le compte Instagram de l'hôtel Les Jardins du Faubourg, où vous pourrez retrouver les images de l'inauguration en stories à la une.