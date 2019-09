Vaimalama Chaves chic et lumineuse face à Jenifer et Amel Bent

L'heure de la rentrée a sonné pour TF1. Lundi 9 septembre 2019, la première chaîne présentait ses nouveaux programmes à la presse, au Palais de Tokyo. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités du groupe ont fait le déplacement. En plus de Karine Ferri et d'une partie du casting de Danse avec les stars 2019, les photographes ont pu immortaliser la belle Vaimalama Chaves sur le traditionnel photocall.

Après avoir posé seule, divine en robe blanche, Miss France 2019 a pris la pose avec Sylvie Tellier, puis l'animateur Nikos Aliagas. Ce dernier a retrouvé son amie Jenifer et la coach de The Voice Amel Bent au style très décontracté. La chanteuse de 34 ans était en effet vêtue d'un long pull noir et d'un jean ample. Elle n'a pas manqué d'apporter une touche glamour avec des escarpins à frou-frou et un sac à main.

Une partie du casting des Mystères de l'amour avait aussi répondu présent : Hélène Rollès, Elsa Esnoult, Manuela Lopez et Laure Guibert. Guy Lecluyse, Cécile Rebboah, Lionel Abelanski, Azize Diabaté, Audran Cattin et Tom Rivoire représentaient le casting des Bracelets rouges et Ingrid Chauvin, Clément Rémiens, Vanessa Demouy et Linda Hardy celui de Demain nous appartient. L'acteur de Profilage Philipe Bas, classe en costume, Julie de Bona, Serge Riaboukine, Anne Parillaud, Sophie Maréchal, Caroline Anglade, Hélène Mannarino, Claire Nadeau, Bruno Debrandt, Anne Charrier, Fanny Gilles et Yves Renier ont aussi fait l'honneur à TF1 d'être présents.

Sans oublier les acteurs Medi Sadoun, Annabelle Lengronne, Jimmy Woha-Woha, Julie Judd, Noom Diawara, Sandra Luce, Frédérique Bel, Frédéric Chau, Kad Merad, Malik Bentalha. Du côté de l'information, on a retrouvé Audrey Crespo-Mara, Anne-Claire Coudray, Jean-Michel Apathie et Pascale de La Tour du Pin, Harry Roselmack, Marie Aline Meliyi, Bénédicte Le Chatelier, Tatiana Silva, François Lenglet, Olivier Galzi et l'équipe de Quotidien Salhia Brakhlia, Julien Bellver, Martin Weill, Étienne Carbonnier, Yann Barthès, Pablo Mira, Paul Larrouturou, Azzeddine Ahmed-Chaouch et Alison Wheeler.

Le commentateur sportif Christian Jeanpierre, Julie Denayer, Louis Bodin, Anaïs Grangerac, Christophe Beaugrand, Jean-Luc Reichmann, Denis Brogniart, Elsa Fayer, Valérie Damidot, Laurent Mariotte ont fait crépiter les flashs des photographes. Pour la touche humour, TF1 a pu compter sur Anne Roumanoff, Mathieu Madénian, Stéphane Guillon, Nicolas Canteloup et Jarry. Sans oublier Angunn.