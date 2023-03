Jenifer mariée à Ambroise : elle partage une information de taille à la télé, "ça y est..."

Dimanche 5 mars 2023, Jenifer est apparue dans le numéro inédit de L'Hebdo de la Musique diffusé sur W9 et présenté par Erika Moulet. Et la chanteuse de 40 ans n'a pas échappé au test de "la carte d'identité". Entre deux questions sur son premier job ou encore sur ses talents cachés, elle devait se présenter. C'est à ce moment-là que l'ancienne gagnante de la Star Academy a indiqué que son nom de famille était Fieschi et non plus Bartoli. "Je suis mariée, ça y est !", a-t-elle ajouté pour expliquer. C'est ainsi la première fois que Jenifer officialisait son changement de nom de famille.

Pourtant, Jenifer est mariée depuis 2019 à Ambroise Fieschi, un restaurateur Corse qu'elle fréquentait depuis 2017 avant le grand jour. Le couple s'est dit "oui" sur l'île de Beauté lors d'une cérémonie intimiste où la chanteuse était rayonnante dans une robe longue marquée à la taille par une guêpière. Elle portait également un voile traditionnel en dentelle pour s'unir à son compagnon comme le dévoilait l'unique photo dévoilée par Paris Match à l'époque. Nos confrères nous apprenaient au passage que les amoureux s'étaient mariés dans la commune de Serra-di-Ferro, sur un terrain appartenant à Jean-Luc Codaccioni (l'oncle de Jenifer assassiné en décembre 2017 après une fusillade à l'aéroport de Bastia).

Une famille recomposée "heureuse"

C'est son fils aîné Aaron (20 ans, fruit de ses amours avec Maxim Nucci) qui l'a menée jusqu'à l'autel. Son cadet Joseph (né en août 2013, fruit de sa relation avec Thierry Neuvic) était également présent. En revanche, les papas d'Aaron et de Joseph étaient absents de la cérémonie. Jenifer et son mari Ambroise ont plus tard accueilli le troisième fils de l'interprète d'Au soleil, appelé Juvanni, en 2021.

Jenifer se veut très discrète sur sa vie de famille recomposée mais, au détour d'une interview pour le magazine Télé 7 jours en 2022, elle assurait furtivement que tout ce beau monde s'épanouissait pleinement. "On est là tous ensemble, heureux, et tout va bien", confiait-elle sobrement.