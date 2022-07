Jenifer sexy en perruque dorée : un look qui interpelle (copié à une consoeur ?)

Le 8 juillet 2022 est une date très spéciale pour Jenifer. Il y a vingt ans, elle sortait sa chanson devenue culte Au soleil qui fut le début de sa (très) longue carrière musicale. Deux décennies plus tard, la chanteuse continue sa carrière et a annoncé un nouveau disque et une nouvelle tournée, le N°9 Tour, sur Instagram. Resplendissante, la jolie brune apparait sous les traits de Cléopâtre avec une perruque égyptienne dorée lui donnant l'allure d'une véritable diva. Rayonnante en latex noir, l'ex de Jean-Pascal Lacoste dévoile aussi les dates de sa tournée qui débutera en mars 2023 et qui sillonnera toute la France.

"Le 8/07 2002 sortait mon single "au soleil" ! A cette époque je n'aurais jamais pu imaginer que cette chanson me lie à vous depuis tant d'années. Alors, quoi de mieux que cette date anniversaire pour vous annoncer les premières dates de ma prochaine tournée n°9 tour et mon tout 1er Accor Hotel Arena. Je vous promets un décor incroyable et de très nombreux musiciens, dans une ambiance survoltée ! Et on se retrouve après les vacances pour l'ouverture de la billetterie et la sortie de "sauve qui aime" ! Viiiiiiiite !", écrit l'ex-gagnante de la Star Academy en commentaire.