Jenifer superbe et en toute décontraction pour faire le "Big Show" avec Marianne James et Jarry

C'est parti pour Le Big show ! Ce mardi 11 avril, dès 21h10 sur France 2, Jarry est de retour à l'antenne aux commandes de son émission "où tout est possible". C'est le quatrième numéro du divertissement et, après une soirée placée sous le thème de Noël ou encore une autre sous celui d'Halloween, l'animateur promet un moment toujours plus drôle et émouvant. C'est encore une fois au théâtre Marigny de Paris que le tournage a eu lieu et où Jarry a accueilli le public qui deviendra le personnage principal de la soirée.

Car en effet, Jarry va faire participer avec humour et dans la bienveillance les spectateurs présents, lors d'un karaoké, de caméras cachées, de jeux en tout genre et happenings inattendus mais aussi pour des retrouvailles qui s'annoncent émouvantes. Afin de gâter les téléspectateurs, Jarry a également prévu d'offrir des dizaines de cadeaux !

L'animateur mènera à bien son émission grâce à l'aide de Marianne James, en grande forme lorsqu'elle débarquera sur scène, dans un total look noir et toujours avec ses lunettes sur la tête. Mais ce n'est pas tout, la chanteuse Jenifer Bartoli a également accepté l'invitation de Jarry. Comme on le comprend à travers notre diaporama et avec la bande-annonce disponible, cette dernière viendra pousser de la voix pour le plus grand plaisir de ses fans et fera également une petite surprise à une petite fille. Jenifer a pour l'occasion opté pour une tenue décontractée et au style 70's, composée d'un jean flare et d'une chemise jaune un brin transparente. L'artiste apparaîtra ainsi toujours aussi belle et naturelle.