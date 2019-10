Jennifer Garner : Coquine, elle filme sa mammographie à l'hôpital

Jennifer Garner (47 ans) qui met en scène sa poitrine, vous n'y croyez pas ? C'est pourtant le challenge que s'est lancé l'actrice d'Elektra pour sensibiliser les femmes à se faire dépister pour le cancer du sein. Un rendez-vous légèrement stressant pour l'ex-femme de Ben Affleck, qui écrit sur Instagram le 17 octobre 2019 : "Chaque mois d'octobre, j'ai mon rendez-vous. Pour une mammographie. Pour moi, ce rendez-vous est planifié dans mon agenda, c'est une routine, tout comme le dentiste." Pour inciter les femmes à faire ce petit contrôle, l'actrice américaine confie également ses peurs à ses followers : "Je sais que c'est effrayant, mes chéries, mais faites-le. La meilleure chose à faire, c'est une détection précoce. À tous ceux qui sont au coeur du combat - respect, amour et force envers vous."

Dans sa vidéo, on découvre la maman de Violet (12 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (7 ans) à l'hôpital en train de se préparer pour son rendez-vous. Après avoir enfilé une blouse, elle remplit quelques papiers et en profite pour réaliser de charmants dessins sur des poitrines. Les choses sérieuses commencent ensuite et Jennifer effectue sa mammographie (légèrement crispée). L'actrice du film Pearl Harbor attend ensuite sagement ses résultats. Enfin, le verdict tombe ! Le médecin lui annonce que tout est parfait. Jennifer commence ensuite une danse de la joie pour finir cette vidéo. Une très belle initiative pour l'ancienne actrice de la série Alias qui encourage ainsi toutes les femmes à se faire dépister régulièrement.