Jérémy Amelin (Star Academy) transformé 17 ans après : son nouveau look fait sensation !

Alors que la Star Academy revient après près de 15 ans d'absence pour le plus grand bonheur des fidèles téléspectateurs, une ancienne figure emblématique du programme donne de ses nouvelles. Il s'agit de Jérémy Amelin, révélé en 2005 lors de la cinquième saison du célèbre télé-crochet de TF1 . Il avait été jusqu'en finale, mais c'est Magalie Vaé qui avait été sacrée grande gagnante du show. Depuis, il poursuit sa carrière dans la musique mais reste éloigné de la sphère médiatique. Et c'est avec un tout nouveau look qu'il réapparaît !

Mardi 4 octobre 2022, Jérémy Amelin s'est saisi de son compte Instagram. Il y partage alors une nouvelle photo sur laquelle il apparaît méconnaissable pour les fans de la Star Academy. Le jeune chanteur prend ainsi la pose en total look noir : veste en cuir, chemise, pull, pantalon. Un look à la Blade Runner, comme il le glisse en légende. Les cheveux longs et la barbe joliment fournie, il se tient debout, le visage de profil, dans ce qui semble être les backstage d'une salle de concert éclairée par une lumière rouge. En commentaires, les internautes sont nombreux à réagir ! Tous craquent pour cette belle photo, et certains notent même la transformation physique de l'ancien locataire du château de Dammarie-les-Lys. En story, il s'amuse alors de la situation. "Je sens que L'Oréal va bientôt me contacter suite à ce buzz", lance-t-il avec un smiley mort de rire. Il faut dire que le changement est notable. A l'époque de son premier passage télévisé, Jérémy Amelin n'avait rien de cette crinière. Il avait en effet les cheveux courts, voire même parfois rasés, et était loin du look rock qu'il arbore désormais.