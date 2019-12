Jérémy Vandernoot (Top Chef) papa : craquante photo avec sa fille

Les téléspectateurs ont fait sa connaissance en février 2018, lors de la neuvième saison de Top Chef. À l'époque, Jérémy Vandernoot était second de cuisine en Belgique et travaillait dans le restaurant d'un ancien candidat du concours. Sélectionné pour intégrer la brigade de l'exigeant chef étoilé Philippe Etchebest, le jeune homme aura tenté de maintenir sa place sur M6, mais en vain. Au bout de deux épisodes seulement, il se faisait éliminer.

Qu'à cela ne tienne, Jérémy Vandernoot n'a pas abandonné sa passion pour autant. Bien au contraire, il a même pu ouvrir son premier restaurant un an après sa participation à Top Chef. Il propose désormais un rendez-vous gastronomique à La Barrique, un lieu convivial à Nalinnes en Belgique. En outre, Jérémy Vandernoot développe son activité de chef à domicile et à l'opportunité de se déplacer à travers tout le pays. L'année 2019 a donc été plus que prolifique pour lui. D'autant plus qu'il a eu la chance d'endosser un nouveau rôle, celui de papa.

En effet, en couple avec une jolie brune, Jérémy Vandernoot a accueilli son premier enfant il y a quelques mois. Il s'agit d'une petite fille dont le prénom est encore inconnu. L'ancien candidat ne s'est pas étendu sur la naissance de son bout de chou, mais, en septembre dernier, il postait simplement une photo de lui en plein milieu d'un champ, portant le bébé confortablement installé dans un couffin. Mardi 31 décembre, à quelques heures de passer en 2020, il n'a pas résisté à l'envie de partager un véritable portrait de famille. Tout sourire, il apparaît allongé sur le sol aux côtés de sa compagne et de leur fille, dont le visage est toujours préservé. Jérémy gratifie sa légende des hashtags "happydad" et "happyfamily".