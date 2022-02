Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) annoncent une "super grande nouvelle"

Rien n'arrête Jérôme et Lucile. Depuis leur rencontre lors du tournage de L'amour est dans le pré 2021 (M6), le couple ne se quitte plus et enchaîne les projets personnels et professionnels. Le 1er février 2022, ils ont d'ailleurs fait une grande annonce en story Instagram.

Le maraîcher et céréalier qui a récemment fêté ses 39 ans et sa chère et tendre partage tout avec leurs abonnés. Pour preuve, ils ont souhaité parler d'un nouveau projet qu'ils venaient tout juste de commencer. "On a quelque chose à vous annoncer. Une super grande nouvelle. Je suis à nouveau enceinte. Non pas tout de suite", a tout d'abord lancé Lucile amusée. Son compagnon a confié qu'ils allaient y aller mollo sur ce sujet. "Non on voulait vous dire qu'on est en plein projet, un projet qui nous tiens à coeur. Qu'on a commencé", a-t-elle poursuivi plus sérieusement.

Jérôme a ensuite précisé que Lucile et lui écrivaient un livre. "On vous fera suivre notre petite aventure", a conclu cette dernière. Pour l'heure, les parents de Capucine (née en octobre 2021) n'ont pas souhaité en dire plus sur le sujet. Il faudra donc attendre pour découvrir le thème de leur ouvrage. Mais on imagine qu'ils pourraient raconter leur histoire, digne d'un conte de fées.

Rappelons que les amoureux se sont rencontrés grâce à L'amour est dans le pré. Lors du speed-dating, on a assisté à un véritable coup de foudre. Sans surprise, Lucile était venue sur son exploitation et très vite, ils sont échangé leur premier baiser. Ils filent le parfait amour depuis. Les tourtereaux ont emménagé ensemble peu de temps après la fin de l'émission et la prétendante a quitté son emploi de SPA Manager pour travailler avec l'homme de sa vie. De leurs amours est née Capucine et prochainement, ils passeront un nouveau cap : celui du mariage. L'agriculteur a fait sa demande à Noël. Désormais la future mariée ne pense donc plus qu'à une chose : perdre ses kilos de grossesse avant l'été prochain, période à laquelle ils ont choisi de s'unir pour le meilleur et pour le pire.