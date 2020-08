Jesse Goins : Mort de l'animateur en plein tournage !

Jesse Goins est mort. L'animateur américain, aux commandes de l'émission Gold Rush pour la chaîne Discovery, a rendu l'âme mardi 18 août 2020, a confirmé l'antenne. Son corps a été retrouvé alors qu'il était en tournage dans l'état du Colorado, aux Etats-Unis.

Comme le rapporte la presse américaine, Jesse Goins a été découvert, mort, par un membre de son équipe de tournage dans la nuit du mardi 18 août. Son décès a été officiellement confirmé par les médecins une fois qu'il a été transféré à l'hôpital le plus proche. Pour l'heure, on ne connait pas encore la cause de sa mort mais l'animateur n'avait que 60 ans. Selon le site TMZ, l'animateur serait tombé d'un coup, inconscient. Il pourrait s'agir d'une crise cardiaque foudroyante. Il était en train de nettoyer de l'or dans une pièce prévue à cet effet au moment de son décès.

Le porte-parole du programme a commenté : "Nous sommes navrés d'apprendre cette nouvelle. Nos pensées et nos prières vont à sa famille", a-t-il sobrement déclaré. En revanche, Nathan Clark, autre visage de Gold Rush, a réagi plus longuement sur les réseaux sociaux. "Je n'ai pas les mots pour le moment. Nous avons perdu l'homme en qui j'avais confiance pour mon avenir et celui de mon gamin. Jesse Goins était l'âme la plus gentille que vous ayez jamais pu rencontrer. Je t'aime mon frère !", a-t-il écrit.

Jesse Goins était récemment apparu dans un épisode de Gold Rush : Dave Turin's Lost Mines, en mai dernier. Il avait tourné au total 15 épisodes de ce programme diffusé à l'antenne depuis 2010 et était apparu dans deux épisodes de The Dirt, diffusé juste après. Le programme suit diverses familles menant des entreprises spécialisées dans la recherche d'or.