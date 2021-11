Jessica Simpson révèle être alcoolique et partage un cliché d'elle méconnaissable

Jessica Simpson, comme toutes les stars d'Hollywood, se bat contre de vieux démons. Ancienne alcoolique, la jolie blonde qu'on a pu voir dans le film Shérif, fais-mois peur, a posté un cliché d'elle datant de 2017 et où elle est totalement méconnaissable. En pyjama, pas maquillée et bouffie, Jessica Simpson a souhaité partagé cette photo ainsi qu'un long message, dans lequel elle revient sur cette période difficile durant laquelle elle n'arrivait pas à s'occuper de ses enfants. "Cette personne au petit matin du 1er novembre 2017 est une version méconnaissable de moi-même. J'avais tellement de choses à débloquer et à explorer", écrit-elle, avant de s'épancher comme jamais.

"Je savais à ce moment que je me permettrais de reprendre ma lumière, de remporter la victoire sur ma bataille interne de respect de soi et de braver ce monde avec une clarté perçante. Personnellement, pour ce faire, je devais arrêter de boire de l'alcool (...) j'étais épuisée."

La chanteuse, actrice et styliste de 41 ans qui a réussi à perdre 45 kilos en un an, poursuit, sans filtre : "Je voulais ressentir la douleur pour pouvoir la porter comme un insigne d'honneur. Je voulais vivre comme un leader et briser les cycles pour avancer - ne jamais regarder en arrière avec regret et remords sur les choix que j'ai faits et que je ferais pour le reste de mon temps ici dans ce monde magnifique."