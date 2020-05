Jessica Thivenin anxieuse : son fils Maylone présente un symptôme étrange

Maman poule avec Maylone, Jessica Thivenin a découvert un nouveau symptôme étrange sur son fils le 23 mai 2020. Inquiète, la jeune femme a remarqué que les pieds de Maylone sont souvent violets. Pas très rassurée, la femme de Thibault Garcia s'est interrogée et a demandé conseil à ses abonnés sur Snapchat. Alors qu'elle portait Maylone dans ses bras, Jessica a montre à ses fans la couleur des pieds de son fils. "Est-ce que c'est normal que mon fils il a toujours les pieds violets ? Je vous jure, violets quoi" a-t-elle, avec crainte.

La jeune maman a ensuite répondu à certains de ses abonnés qui lui ont indiqué qu'il pouvait s'agir simplement du fait que Maylone avait froid aux pieds, puisqu'il est souvent pieds nus : "S'il est pieds nus, c'est parce qu'il fait chaud ici dans la maison le sol est pas du tout froid, on n'a pas du tout froid aux pieds. La clim' n'est pas du tout à fond c'est pour ça que je peux me permettre de le laisser pieds nus.". "Ça lui est arrivé des fois, il avait les pieds froids je lui ai mis des chaussettes, mais là il a les pieds chauds quoi, normaux", a-t-elle ajouté. Toujours très angoissée par rapport à la santé de son fils, elle a indiqué ne pas comprendre ce qui arrive à Maylone : "Je sais pas, je comprends pas, il a tout le temps les pieds violets, rouges."

Il est vrai que Maylone n'a pas eu un début de vie facile. Né avec une atrésie de l'oesophage, le bébé a dû être opéré très rapidement pour rester en vie. Quelques mois plus tard, Maylone avait de nouveau frôlé la mort et avait dû être opéré pour un problème de trachée. En mars 2020, le fils de Jessica et Thibault a également été hospitalisé à cause d'une bronchiolite. On comprend donc les peurs de cette maman, très à l'écoute au moindre symptôme ou signe étrange sur son fils, aujourd'hui âgé de 7 mois. Pour l'instant sans réponse, Jessica n'a pas encore réussi à expliquer la couleur des pieds de son bout de chou.