Jessica Thivenin en froid avec Benjamin Samat : "Je vais vous expliquer quelque chose..."

Pour les anonymes comme pour les personnalités, les amitiés vont et viennent dans une vie. Mais quand on est sous le feu des projecteurs, le public souhaite savoir ce qu'il s'est passé. Et parfois, des rumeurs naissent. Jessica Thivenin peut en témoigner. Et le 3 janvier 2023, elle a souhaité répondre à l'une d'elles sur Snapchat.

Par le passé, Jessica Thivenin et Thibault Garcia passaient souvent du bon temps avec Stéphanie Durant et son mari Théo, ainsi que Benjamin Samat et son épouse Maddy. Ils se rendaient en soirée ensemble et sont même déjà partis en vacances entre amis à plusieurs reprises. Mais, depuis quelque temps, les parents d'Andréa (3 mois) ne semblent plus faire partie de leur cercle intime. Ils ne se dévoilent en effet plus avec eux sur les réseaux sociaux, de quoi intriguer.

Selon le blogueur Mayamo.tv, Jessica Thivenin et Benjamin Samat seraient en froid pour une histoire d'argent. Un sujet sur lequel les principaux intéressés ne s'étaient pas exprimés. Mais le 3 janvier, la maman de Maylone et Leewane (3 ans et 1 an) a souhaité briser le silence, tout en restant néanmoins assez floue sur les personnes qu'elle évoquait.

Il y a des gens que vous verrez entrer dans notre vie et qui partiront

"Souvent on me dit : 'On ne te voit plus trop rester avec eux", 'Tu ne parles plus à eux". Pleins de gens sur des sujets différents. Je vais vous expliquer quelque chose. A la naissance, on prend un train. Et tout au long de notre vie, ce train va avancer. Il y a des gens avec lesquels vous allez rester énormément, d'autres qui vont s'arrêter à la gare d'après, d'autres qui vont remonter, d'autres qui vont rester toute la vie. La vie est un long chemin. Donc oui, il y a des gens avec lesquels on reste, d'autres moins. Il n'y a pas forcément eu de disputes ou de raisons", a confié Jessica Thivenin dans un premier temps.

L'épouse de Thibault a ensuite expliqué qu'il y a des personnes avec lesquelles ils étaient proches avant de déménager à Dubaï et qui ne font plus partie de leur vie aujourd'hui. "Il y a des gens que vous verrez entrer dans notre vie et qui partiront peut-être quelque temps plus tard sans qu'il y ait de raison", a-t-elle conclu.