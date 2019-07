Jessica Thivenin enceinte : sa "crise d'angoisse" à cause de son bébé

Jessica Thivenin a eu une grosse frayeur, mercredi 17 juillet 2019. Une histoire qu'elle a vite racontée à ses abonnés, sur Snapchat. La candidate emblématique des Marseillais (W9), qui est enceinte de six mois, a expliqué que, pendant un petit moment, elle n'avait pas senti son bébé bouger. De quoi la faire paniquer.

"Hier, crise d'angoisse... J'étais focalisée dessus. Je ne sentais plus mon bébé bouger pendant très longtemps. Normalement, il bouge 50 000 fois par jour. (...) J'avais l'impression que c'était interminable. Angoisse totale. Je ne pensais qu'à ça, c'était terrible", a confié la belle blonde de 29 ans. Plus de peur que de mal heureusement, Jessica Thivenin a bien vite de nouveau senti les coups de pied de son bébé : "Après, finalement, j'ai réussi à m'endormir vers 3h du matin. Et finalement, cette nuit, je l'ai senti bouger et ce matin, en me réveillant, il bougeait. C'est ouf comme c'est flippant. (...) Je l'aime trop. Il ne faut plus qu'il me fasse des trucs comme ça. Du coup, je suis allée sur internet, tu connais, google tu connais. J'ai tapé 'mon bébé ne bouge plus.' (...) Thibault faisait que me dire d'arrêter d'angoisser et qu'il dormait. Mais pour moi, ce n'était pas normal qu'un bébé dorme autant."

L'épouse de Thibault Garcia a demandé à ses abonnés de ne pas la juger, car elle n'y connaissait pas grand-chose en matière d'enfants. Et de conclure : "Quand le bébé va être là, je vais être horrible ! Je vais tout le temps regarder s'il dort. Mettre la main devant tout le temps pour voir s'il respire... Je vais être une tarée." Comme la plupart des mamans !

Une grossesse un eu compliquée

Jessica Thivenin ne vit pas une grossesse des plus faciles. Le 17 juin dernier, elle a subi un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme). Depuis, elle doit impérativement rester alitée. Malgré cela, la future maman a de nombreuses contractions. Elle a donc déjà été hospitalisée à deux reprises afin de vérifier que tout allait bien. Elle a également eu droit à des piqûres de corticoïdes afin que les poumons de son bébé se développent correctement en cas de naissance prématurée.

Même si elle relativise beaucoup, Jessica Thivenin peut avoir des petits coups de mou. Son mari Thibault la soutient donc du mieux qu'il peut, des attentions qui ne passent pas inaperçues. Mercredi 17 juillet 2019, elle a tenu à le remercier en lui faisant une belle déclaration sur Instagram : "Pour toi, tout ce que tu fais, c'est normal... Tu ne cesses de me répéter : 'Tu es ma femme, c'est normal, vous êtes ma famille je vous protège...' Tu en fais tellement... Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, tu es toujours là attentionné, protecteur. Alors merci pour tout ça ! Tu es pour moi un homme parfait et je souhaite à toutes les femmes de ce monde de trouver quelqu'un comme toi, car tu es un exemple, un parfait mari et déjà un futur merveilleux papa."