Jessica Thivenin, son fils traumatisé : "Il ne fallait pas qu'on le touche"

Lundi 20 avril a été un grand jour pour Maylone, le fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia puisqu'il a fait son vaccin des 6 mois. Le petit garçon, qui a connu un début de vie difficile, est apparemment traumatisé par les hôpitaux comme l'a raconté sa maman, star des Marseillais.

De retour de l'hôpital de Dubaï où l'adorable petit garçon est suivi, la jolie blonde a raconté comment s'était déroulé le rendez-vous avec le médecin et ce n'est malheureusement pas très joyeux. "Il a fait que pleurer. Il est cuit. Il va manger de la carotte et faire un gros dodo", a-t-elle tout d'abord raconté sur Snapchat. Puis, la jeune maman a confié que son bébé était visiblement effrayé par le milieu hospitaliser. "Je pense qu'il est traumatisé par les infirmières, par l'hôpital et tout. À peine a-t-il vu le docteur, alors qu'il le connaît bien... bon là, il l'a vu avec sa blouse, son masque, ses gants, comme quand lorsqu'on était à l'hôpital il y a quelques semaines... bref, il n'a pas du tout kiffé. Il a hurlé, il ne fallait pas qu'on le touche. Je crois qu'il est un peu traumatisé par les hôpitaux, mais il a connu pire que le vaccin."

Il y a quelques semaines, Maylone avait été hospitalisé pour une bronchiolite et, comme le rappelle Jessica Thivenin, il est vrai que, depuis sa naissance il a connu bien pire que les vaccins. Il a tout d'abord été opéré pour une atrésie de l'oesophage et il est resté longtemps à l'hôpital avant de pouvoir rentrer chez lui. Quelques mois plus tard, il a même frôlé la mort. C'est sa maman qui lui a sauvé la vie en lui prodiguant les gestes de premiers secours. À cause aussi de sa trachéomalacie, une pathologie qui diminue la capacité respiratoire, Maylone a fait de nombreux allers-retours à l'hôpital. Plus costaud aujourd'hui, il a même commencé la diversification alimentaire. Un grand bonheur pour ses parents qui attendaient l'aval du chirurgien !