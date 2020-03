Jesta, son bébé comparé physiquement à un vieux : elle réagit (EXCLU)

Après Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) et La Bataille des couples, Jesta Hillmann a accepté d'être filmée au quotidien afin de montrer sa vie de famille, pour les besoins de Mamans & Célèbres (TFX). À cette occasion, Purepeople a rencontré la jeune femme. Elle s'est prêtée au jeu de notre interview Vox Populi et a donc réagi à des commentaires postés sur certaines de ses photos Instagram.

C'est tout d'abord à un internaute qui disait que sa fille ne cassait pas trois pattes à un canard que Jesta a répondu. "Déjà, c'est un fils. Et heureusement que ce n'est pas le tien", a déclaré la maman de Juliann (7 mois). L'un d'eux lui a aussi fait savoir que, selon lui, elle s'habillait très mal alors qu'elle recevait beaucoup de vêtements. Après avoir plaisanté sur le fait que son amie Wafa, également présente au point presse, lui avait fait comprendre que son tailleur bordeaux était une "tenue de grand-mère", elle a réagi au fait que son bébé ressemblait au personnage d'Arturo, de la série espagnole à succès La Casa de Papel : "Ils sont trop forts. C'est super drôle. Même moi, quand j'ai vu ce commentaire, je l'ai montré à Benoît et je lui ai dit : 'Mais grave.'"

L'un de ses abonnés lui a aussi fait remarquer que son bébé avait "une tête d'homme sur un corps de bébé" : "C'est vrai qu'on me le dit souvent, qu'il avait une tête de vieux aussi. Mais c'était plutôt dans les premiers temps. Au début, il était un peu fripé, maintenant ça va mieux. Mais même moi, dans ses expressions et son regard, j'ai l'impression qu'il a tout compris." Et concernant une faute d'orthographe qu'elle a laissé passer en légende d'une photo, elle a déclaré : "J'avoue que si j'ai laissé une faute d'orthographe, c'est nul. Mais je n'aime pas qu'on me reprenne, c'est un peu la honte. En général, j'essaie de faire relire à Benoît. Mais parfois, il m'induit encore plus en erreur."

Enfin, Jesta a évoqué son envie d'avoir un deuxième enfant avec son mari Benoît, rencontré lors du tournage de Koh-Lanta : "J'espère bientôt. Là, notre voyage de noces va arriver, donc on reste tranquille. Et après, j'aimerais bien agrandir la famille."