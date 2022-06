Jill (Star Academy) enceinte de son 4e enfant : le sexe du bébé révélé au cours d'une fête très originale

Jill Vandermeulen aura mis un peu de temps avant de révéler sa grossesse au grand jour, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus cacher son baby-bump mais surtout jusqu'à ce qu'elle obtienne le feu vert. "C'était compliqué de vous le cacher, fallait que je porte du XXL tout le temps, c'était insupportable. Mais tout va bien, les nouvelles sont bonnes, on a dépassé le stade critique donc là on rentre dans le 4e mois. Une aventure qui commence, on a hâte, on est trop contents", avait-elle confié en story Instagram. Jill a de quoi être rassurée étant donné qu'elle a été victime de deux fausses couches dans le passé. Une première au cours de l'été 2021, puis une autre au début de l'année 2022.

Pour rappel, Jill est déjà l'heureuse maman de trois autres enfants. Il y a Bella-June (11 ans), dont le père est absent depuis sa naissance, et les deux garçons James (9 ans) et Jude (7 ans), nés d'une autre précédente relation. Leur papa Loïc fait en revanche toujours partie de leur vie.