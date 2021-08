JO 2021 - Jean Quiquampoix médaillé d'or : "T'es trop mim's, je t'aime", sa chérie exulte

10 photos

Et une breloque en or de plus pour la France ! Le jeune sportif Jean Quiquampoix a remporté une nouvelle médaille lors des Jeux olympiques de Tokyo, le 2 août 2021. A seulement 25 ans, il a décroché la plus belle médaille cinq ans après avoir obtenu l'argent à Rio. Sa compagne l'a félicité sur Instagram.

Le compteur s'affole. La France, qui offre une grosse prime aux médaillés, est actuellement en 7e position au tableau des médailles aux Jeux olympiques de Tokyo, à l'heure de ces lignes, avec un total de 22 médailles dont 6 en or. Le dernier en date a avoir décroché la médaille suprême se nomme Jean Quiquampoix. Jean Quiquampoix a été sacré champion olympique de pistolet à 25 m tir rapide aux Jeux de Tokyo lundi 2 août 2021, cinq ans après sa médaille d'argent à Rio. Le jeune Français a battu en finale le Cubain Leuris Pupo. Jean Quiquampoix, qui n'avait que 20 ans aux JO précédents, est monté en régime depuis sa médaille d'argent au Brésil note l'AFP. Réputé pour son calme olympien face à la pression des finales, le Français a depuis accumulé les années, l'expérience et l'or, en terminant premier des deux derniers rendez-vous internationaux avant Tokyo, qui se sont tenus en Croatie en juin. Sur Instagram, sa compagne a posté une photo de lui sur le podium olympique et n'a pas caché sa joie de le voir rentrer à la maison avec l'or autour du cou. "INCROYABLE. Tellement fière de toi... tu l'as décroché cette médaille d'or, tu le mérites tellement ! On est une sacrée équipe. PS : j'adore cette photo t'es trop mim's. Je t'aime", a écrit la jeune et jolie jeune femme en commentaire.

Le non moins charmant sportif - qui a été touché par le Covid en avril dernier - est originaire de Paris mais c'est à Antibes, où sa famille s'est installée quand il était enfant, qu'il a découvert le tir. Jean Quiquampoix a d'abord commencé sa carrière au pistolet à 10 mètres (pistolet à plomb) avant de passer au pistolet vitesse 25 m (pistolet 22 long rifle). Fort de plusieurs titres mondiaux, il fait désormais figure de cador dans sa discipline. D'ailleurs, après sa médaille d'argent à Rio, il avait été fait Chevalier de l'ordre national du Mérite. Un bel honneur à un très jeune âge. Jean Quiquampoix, qui est désormais basé à Marseille, représente depuis 2015 l'unité militaire du Bataillon de Joinville (CNSD - Centre National des Sports de la Défense). Il est actuellement Maréchal des Logis ; un grade que possède aussi sa consoeur, la judokate médaillée d'or Clarisse Agbegnenou.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos