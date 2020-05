Jo-Wilfried Tsonga en famille : avec Noura et Sugar pour un numéro de danse

Le déconfinement est engagé, de manière progressive, depuis le 11 mai 2020 en France. Une bonne nouvelle pour les Français qui ont passé deux mois enfermés chez eux pour tenter de ralentir la propagation du Covid-19. Pour marquer le coup de ce retour, malgré tout limité, à une vie un peu plus normale, Jo-Wilfried Tsonga a partagé de nouvelles images de lui en famille.

Mardi 12 mai 2020, le tennisman français de 35 ans a publié une vidéo sur sa page Instagram, une séquence format TikTok tournée de nuit. Le spécialiste de la petite balle jaune a réalisé à la perfection une chorégraphie avec sa femme Noura, à qui il est marié depuis bientôt deux ans. Le couple s'est uni en juillet 2018 dans un magnifique château classé au guide Michelin situé dans le Beaujolais, en présence de plusieurs membres de l'équipe de Coupe Davis, dont Lucas Pouille qui s'est marié un an plus tard. Jo-Wilfried Tssonga et Noura étaient accompagnés de leur fils Sugar, qui a fêté ses 3 ans le 19 mars dernier. Le garçonnet se trouvait sur le dos de sa maman pendant l'exécution de cette chorégraphie. "Mood à la fin du confinement", a commenté Jo-Wilfried Tsonga en légende.

Cette nouvelle vidéo n'a pas manqué d'impressionner d'autres sportifs français tels que l'ancien champion de NBA Tony Parker ou encore son coéquipier de l'équipe de France de Coupe Davis Pierre-Hugues Herbert qui a écrit "J'adore", dans la section réservée aux commentaires.