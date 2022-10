Joachim Murat : Mariage religieux en grande pompe avec sa belle Yasmine, l'héritier de Napoléon radieux

Mais surtout celui qui était leur témoin et qui est également le parrain de leur fils, Jean-Christophe Napoléon, cousin éloigné de Joachim Murat et chef officiel de la famille impériale à 36 ans. Le jeune homme, marié depuis 2019 avec la comtesse Olympia, descendante du dernier empereur d'Autriche, faisait là une très rare apparition publique : en dehors de la cérémonie annuelle de commémoration de la mort de l'empereur, il n'apparait presque jamais en public tout comme sa soeur aînée Caroline ou ses deux demi-soeurs cadettes Sophie et Ahn.

Et il n'était pas le seul membre d'une famille royale à avoir fait le déplacement. Parmi les témoins, notamment, s'étaient par exemple glissés le prince Leka d'Albanie, qui pourrait devenir le roi du pays si l'Albanie revenait à la monarchie, le baron Marc de Sambucy de Sorgue, le baron Jean-Christon von Pfetten ou encore Naguib Sawiris.

Dans les autres membres de familles royales, on trouvait également la princesse Maria-Pia de Savoie, fille du dernier roi d'Italie (et tante d'Emmanuel Philibert de Savoie), et sa fille, la princesse Hélène de Yougoslavie. Le prince héritier Mohamed Ali d'Égypte et la princesse Noal Zaher d'Afghanistan avaient également fait le déplacement, ainsi que Charles-Philippe d'Orléans, dans son uniforme de l'ordre de Saint Lazare, et Naomi Kern.

Enfin, les anciennes ministres Rachida Dati et Michèle Alliot-Marie étaient présents ainsi que certains membres de la famille Dassault.