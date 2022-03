Prince Josef-Emanuel de Liechtenstein : Mariage grandiose en Colombie avec sa superbe femme Claudia !

Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement : ce vendredi 25, dans la ville colombienne de Carthagene des Indes, plusieurs membres de familles royales européennes ont assisté à l'union religieuse entre le prince Josef-Emanuel de Liechtenstein et Claudia Echevarria, originaire du pays. Cette dernière, surnommée "Cloclo" est une femme d'affaires reconnue, fondatrice d'un cabinet de consulting à New York.

Rayonnante dans sa longue robe de mariée, elle a dit oui devant Dieu à celui qui descend à la fois de la couronne luxembourgeoise et de celle du Liechtenstein. En effet, Josef-Emanuel est le fils cadet de l'union entre Nikolaus du Liechtenstein, frère du grand-duc actuel, Hans Adam, et de Marghareta du Luxembourg, soeur cadette du roi Henri.

Celui-ci avait d'ailleurs fait le déplacement pour le mariage de son neveu. Il n'était pas accompagné de sa femme, Maria Teresa, qui ne supporte pas l'avion. Cependant, trois de ses cinq enfants avaient tenu à venir en Colombie pour leur cousin : Felix et sa femme Claire (sans leurs deux enfants), et les deux plus jeunes, Alexandra et Sébastien. Guillaume et Louis, quant à eux, étaient restés en Europe.

Les trois autres frères et soeur de Margaretha de Luxembourg, Marie-Astrid, Jean et Guillaume étaient également présents. Du côté du père du marié, le grand-duc n'a malheureusement pas pu être présent mais s'est fait représenter par son fils Aloïs de Liechtenstein et Sophie, que celui-ci a épousée récemment.

Dans les autres personnalités du gotha européen, on trouvait également Maria-Laura de Belgique, nièce du roi Philippe et son fiancé William, ainsi que Jean-Christophe Napoléon et sa femme Olympia. Bien sûr, la famille proche du marié avait également fait le déplacement : outre ses parents, ses deux soeurs Marie-Astrid et Maria Annunciata et leurs époux étaient présentes. Ces deux dernières ont également célébré leurs noces respectives récemment.

En effet, Maria Annunciata s'est unie civilement à l'italien Emanuele Musini à Gubbio en juin 2021 avant de passer à l'église le 4 septembre à Vienne. Sa soeur cadette, Marie-Astrid a quant à elle épousé Raphael Worthington à la fin du mois de septembre en Toscane.