Joakim Noah en amoureux avec sa femme : le champion à la cool pour la soirée NBA à Paris

Ce n'est pas tous les jours que les fans de basket européens peuvent assister à un match de saison régulière de NBA, le championnat américain, considéré comme le graal pour tous les basketteurs. Depuis plusieurs années maintenant, la ligue décidé d'exporter des matchs pour conquérir encore un peu plus le coeur des fans en Europe et cette année, c'est Paris et l'Accor Arena de Bercy qui ont eu l'honneur de recevoir ce match de prestige entre les Pistons de Detroit et les Chicago Bulls, l'équipe mythique qui a révélé Michael Jordan. Pour cette rencontre à la saveur particulière, les célébrités étaient en nombre dans les tribunes.

Ancien joueur de Chicago et véritable star de la NBA, Joakim Noah a fait le déplacement dans la capitale pour venir voir son équipe de coeur et mesurer sa côte de popularité auprès du public français. Très apprécié pour sa personnalité atypique, il l'est aussi pour ses looks toujours très originaux et il n'a pas fait d'exception pour ce match de gala. Accompagné de sa femme, la sublime Lais Ribeiro, le fils de Yannick Noah était parfaitement placé au premier rang, bob multicolore sur la tête et chaussures Crocs aux pieds. Un style unique mais qui fait partie du charme du géant de 2,11m (toutes les photos sont disponibles dans le diaporama).

Des stars de tous les horizons pour ce match de gala

Joakim et Lais n'étaient pas les seuls visages connus à Bercy hier puisque les stars françaises et internationales s'étaient déplacées pour l'occasion. Aya Nakamura a fait une apparition très remarquée, tout comme Pharrell Williams, venu avec sa femme Helen Lasichanh. Les top modèles Karlie Kloss , Naomi Campbell et Irina Shayk étaient également dans les tribunes pour ce match, ainsi que l'actrice Thylane Blondeau.

Côté sportif, il y avait de quoi faire pour cette rencontre ! Un trio de pilotes de Formule 1, Charles Leclerc, Esteban Ocon et Pierre Gasly ou encore deux stars de l'athlétisme français, Renaud Lavillenie et Kevin Mayer, il y en avait pour tous les goûts !

Une bien belle soirée à l'Accor Arena de Bercy et une victoire pleine d'assurance des Chicago Bulls, devant un public conquis !