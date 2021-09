Joe Biden : Sa charmante petite-fille Naomi s'est fiancée !

Même si la situation politique et sanitaire est compliquée ces derniers temps pour les États-Unis, il y a des raisons de se réjouir pour le président américain Joe Biden. Celui qui s'est récemment bien amusé au détriment de Donald Trump vient d'apprendre avec bonheur les fiançailles de sa petite-fille, Naomi. La fille de Hunter Biden est en couple avec un certain Peter et elle vient d'annoncer sur son compte Instagram ses fiançailles.

Avec un beau selfie d'elle et de son compagnon, Naomi a annoncé à ses 182 000 abonnés l'heureuse nouvelle. "Pour toujours", a-t-elle simplement écrit pour accompagner la photo où l'on peut voir la magnifique bague de fiançailles de la jeune femme de 27 ans, aux côtés de son chéri, tout sourire. Ce dernier a notamment travaillé pour Hillary Clinton et Barack Obama et il a posté la même photo sur son compte Instagram. Cette publication de Naomi a visiblement bien plu puisqu'elle l'a mise en ligne hier et elle a déjà reçu plus de 26 000 likes !

Les messages des proches du couple et des internautes ont vite afflué. Les messages de félicitations et les emojis coeurs ont plu par centaines dans la barre des commentaires pour célébrer l'heureuse nouvelle.