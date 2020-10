John Lennon : Son ex-assistant profite de sa mort, Yoko Ono l'attaque en justice

Le conflit de Yoko Ono et Frederic Seaman dure depuis plusieurs décennies. En 1983, ce dernier avait reconnu avoir volé des journaux intimes, des photos et des lettres de John Lennon à son appartement de Manhattan, à New York. Yoko a poursuivi l'ancien assistant de son mari dans les années 90 et obtenu justice en 2002. Seaman avait alors signé un accord lui interdisant de donner des interviews consacrées à son employeur décédé. La veuve de 87 ans à la santé fragile s'apprête à retourner devant la justice pour à nouveau obtenir gain de cause.

Yoko Ono et John Lennon s'étaient mariés en 1969. Ils ont eu un fils, le musicien Sean Lennon, aujourd'hui âgé de 44 ans. John Lennon est mort assassiné de quatre balles dans le dos par Mark David Chapman à New York, le 8 décembre 1980.