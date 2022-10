John Voight : La folle ressemblance de sa fille Angelina Jolie avec sa défunte mère Marcheline Bertrand

Fruit de l'amour entre Marcheline Bertrand et l'acteur Jon Voight (mariés le 12 décembre 1971), Angelina Jolie a un frère, James Haven, né en 1973. Après le divorce de ses parents en 1978, l'actrice avait décidé de prendre pour agent sa maman avec laquelle elle entretient une relation fusionnelle depuis l'enfance. Belles brunes à la bouche charnue aux yeux bleus et à la peau couleur porcelaine, mère et fille se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Une beauté qui semble se transmettre de générations en générations puisque la fille d'Angie, Shiloh, a eu la chance d'hériter du même regard azur de sa mère et de sa grand-mère.