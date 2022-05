Johnny Depp a perdu des millions : les accusations d'Amber Heard l'ont privé d'un gros pactole

Le procès en diffamation intenté par Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard, qui se tient au tribunal de Fairfax dans la banlieue de Washington, se poursuit et livre chaque jour de nombreux détails sur le mariage tumultueux des comédiens ; ils ont divorcé en 2017. Lundi 2 mai, l'agent de l'acteur a notamment évoqué les lourdes conséquences financières pour son client après l'édito publiée par l'actrice dans lequel elle se disait victime de violences conjugales.

Jack Whigham, l'agent embauché par Johnny Depp depuis 2016 pour gérer sa carrière, a témoigné au tribunal par vidéo et a relaté comment l'acteur avait été impacté par l'éditorial écrit par Amber Heard et publié en 2018 dans le Washington Post en plein mouvement #MeToo dans lequel elle se décrivait comme victime de violences conjugales sans toutefois citer son ancien mari. Très vite, les contrats se sont raréfiés et la fortune du héros de Charlie et la chocolaterie a commencé à fondre... En 2017, année de son divorce, il avait touché un peu plus de 30 millions de dollars (8 millions pour City of Lies, 10 millions pour Le Meurtre de l'Orient-Express et 13,5 millions pour le deuxième volet des Animaux Fantastiques). Mais, l'année d'après, les choses se sont compliquées rapporte l'AFP.

Selon Jack Whigham, Johnny Depp avait "voulu prendre un peu de temps pour lui" après ces gros tournages et n'avait ainsi accepté que deux films indépendants : The Professor pour 3,5 millions et En attendant les Barbares pour 1 million. En outre, "un accord avait été conclu" - bien que "mal en point" - pour qu'il reprenne le rôle culte et génial du capitaine Jack Sparrow dans le sixième volet de la franchise Pirates des Caraïbes pour la très coquette somme de 22,5 millions de dollars ! Mais, entre temps, l'éditorial partagé par Amber Heard fait réagir et les studios deviennent immédiatement frileux avec le célèbre comédien, dont le comportement sur les plateaux ne joue déjà pas en sa faveur en raison de son penchant pour l'alcool...

Je n'ai pas pu sauver ce rôle très lucratif

"Après l'éditorial, c'est devenu impossible de décrocher un contrat avec un studio", a affirmé Jack Whigham. Ce dernier relate qu'après des négociations avec les studios Disney, il n'arrive pas à les convaincre de garder le rôle de Jack Sparrow à Johnny Depp, la puissante firme préférant alors prendre "une autre direction" pour le scénario... "Je n'ai pas pu sauver ce rôle très lucratif", a ajouté l'agent, rappelant qu'en 2019, son client n'avait touché que 3 millions de dollars pour le film Minamata ; son dernier à date.

En novembre 2020, après son procès perdu contre le tabloïd britannique The Sun qui l'avait décrit comme un mari violent, l'acteur perd également son rôle de Gellert Grindelwald dans le 3e volet de la saga Les Animaux Fantastiques. Mais, cette-fois, il touche tout de même la somme de 10 millions de dollars en raison d'une clause dite pay-or-play dans son contrat qui stipule que Johnny Depp devra recevoir son salaire en totalité, que le film soit réalisé ou non, et même si son rôle est attribué à un autre comédien (ce fut le cas puisque c'est Mads Mikkelsen qui reprend le rôle). A noter que, en 2023, il est attendu dans le film La Favorite de Maïwenn.

Johnny Depp, dont la fortune personnelle est cependant évaluée par Celebrity Net Worth à 100 millions de dollars, nie avoir jamais levé la main sur une femme. L'accusant d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière, il réclame à Amber Heard la somme de 50 millions de dollars de dédommagements. Elle a contre-attaquée et réclame 100 millions de dollars.