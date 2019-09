Johnny Depp : Invité très spécial du 45e Festival de Deauville

Johnny Depp est arrivé en France ! Très attendu au 45e Festival du film américain de Deauville, l'acteur de 56 ans aura droit à un hommage sur sa carrière cinématographique le 8 septembre 2019 à 19h30. Sur le tapis rouge du photocall de son prochain film Waiting for the Barbarians, l'ex de Vanessa Paradis et d'Amber Heard a posé aux côtés de l'acteur Mark Rylance et des producteurs Lady Monika Bacardi et Andrea Lervolino.

Dans ce film adapté du roman de J.M. Coetzee, le papa de Lily-Rose Depp incarne un colonel psychotique et sadique qui doit veiller sur les "Barbares". Interrogé par 20 Minutes, il explique : "Mon personnage m'intéresse parce que sa dureté est, selon moi, une façon de se protéger. Il a créé un mur autour de lui et se cache derrière comme un petit enfant."