Johnny Depp : Son activité secrète lui fait empocher un sacré pactole !

La victoire de Johnny Depp au procès l'opposant à Amber Heard lui a donné un second souffle dans la vie. Il faut dire que sa réputation en a pris un sacré coup depuis que son ex l'a accusé de violences conjugales. La carrière du papa de Lily-Rose et Jack en a pâti, les pertes de contrat se sont enchaînées et ses projets ont été abandonnés un à un. Si dans l'affaire, Johnny Depp a perdu beaucoup d'argent, la justice a finalement tranché en sa faveur, contraignant Amber Heard à lui verser la somme de 13 millions de dollars en guise de dommages et intérêts. Depuis, l'acteur a rebondi et a même dévoilé l'une de ses activités secrètes : la peinture.

En toute discrétion, Johnny Depp a laissé parler son art en dessinant des portraits de célébrités sur toile. Et ses tableaux valent une fortune ! L'acteur a vendu jeudi 28 juillet une collection de tirages qu'il a créés sur des icônes d'Hollywood et du rock pour environ 3 millions de livres sterling (plus de 3,5 millions d'euros) via une galerie britannique, a indiqué l'AFP. Johnny Depp a révélé sur Instagram que ces tirages, réalisés à partir d'images créées sur ordinateur, étaient mis en vente en ligne chez Castle Fine Art, qui gère un réseau de galeries en Grande-Bretagne.