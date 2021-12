Johnny Hallyday jaloux d'Hélène Darroze, si proche de Laeticia : "Il n'était pas toujours rigolo..."

Début novembre, au moment d'enterrer son père, Hélène Darroze a pu compter sur le soutien de son amie de longue date Laeticia Hallyday. Pourtant installée à Los Angeles avec ses filles Jade et Joy (17 et 13 ans), la veuve du rockeur était bel et bien à Villeneuve-de-Marsan pour épauler sa copine dans cette épreuve. Avant ça, la jurée de Top Chef avait elle aussi témoigné de sa loyauté, non seulement au moment du décès de Johnny, mais aussi après, lorsque Laeticia Hallyday était vivement critiquée sur sa gestion de l'héritage. Elle aussi d'ailleurs, n'a pas été épargnée...

"Que j'en ai pris plein la figure, je m'en fiche un peu. Une fois de plus, mes amis c'est ma famille, Hélène Darroze a-t-elle commenté sur France Inter, dans l'émission Hors-piste diffusée le 11 décembre 2021. On se permet de juger des choses qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas, simplement parce qu'ils appartiennent à tout le monde peut-être, sans connaître les tenants et les aboutissants."

La cheffe étoilée, qui a elle aussi adopté ses filles au Vietnam comme le couple Hallyday, a ajouté avoir "pris beaucoup beaucoup de recul sur tout ce qui a pu se dire et se faire". Plutôt que d'accorder de son attention à ses détracteurs, elle a préféré se concentrer sur Laeticia, Jade et Joy (dont elle est la marraine) : "J'avais deux petites filles qui venaient de perdre leur papa à soutenir, une épouse qui a partagé beaucoup beaucoup d'années à côté d'un homme qui, quand même, ne laisse pas indifférent, qui laisse des traces."